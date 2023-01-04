Son dakika haberleri: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş değerlendirme! ’Dibine dinamit koydular! Burada en günahsız olan...’

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararları çok konuşulmuştu. Türk futbolunda krize neden olan maçların ardından TFF, VAR kayıtlarını yayınlayarak devrim niteliğinde bir karara imza atmıştı. SABAH Spor'un usta yazarları TFF'nin bu kararını değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte haberin tüm ayrıntıları...