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Haberler Galeri Son dakika haberleri: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş değerlendirme! 'Dibine dinamit koydular! Burada en günahsız olan...'
Giriş Tarihi: 04.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 10:01

Son dakika haberleri: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş değerlendirme! 'Dibine dinamit koydular! Burada en günahsız olan...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararları çok konuşulmuştu. Türk futbolunda krize neden olan maçların ardından TFF, VAR kayıtlarını yayınlayarak devrim niteliğinde bir karara imza atmıştı. SABAH Spor'un usta yazarları TFF'nin bu kararını değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş değerlendirme! ’Dibine dinamit koydular! Burada en günahsız olan...’

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararları çok konuşulmuştu. Türk futbolunda krize neden olan maçların ardından TFF, VAR kayıtlarını yayınlayarak devrim niteliğinde bir karara imza atmıştı. SABAH Spor'un usta yazarları TFF'nin bu kararını değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş değerlendirme! ’Dibine dinamit koydular! Burada en günahsız olan...’

Galatasaray'ın Sivas deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldiği maçta ev sahibi takımın bir golü sayılmamış, sonrasında ise ortalık karışmıştı.

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Son dakika haberleri: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş değerlendirme! ’Dibine dinamit koydular! Burada en günahsız olan...’

İptale gerekçe olarak neyin gösterildiği kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı ancak aradan günler geçmesine rağmen "Ofsayt ve faul" ekseninde yapılan değerlendirmelerde bir türlü sonuca varılamamıştı.

Son dakika haberleri: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş değerlendirme! ’Dibine dinamit koydular! Burada en günahsız olan...’

Türkiye Futbol Federasyonu, devrim niteliğinde bir karar alarak Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı.

Son dakika haberleri: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş değerlendirme! ’Dibine dinamit koydular! Burada en günahsız olan...’

VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından birçok Süper Lig kulübünden ardı ardına açıklamalar gelirken, SABAH Spor'un usta yazarlarından bu akarar sonrası flaş açıklamalar geldi.

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