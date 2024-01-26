Giriş Tarihi: 26.01.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
21:51
Son dakika haberleri: Ve Arda Güler kararını duyurdular! Real Madrid’deki kaderi belli oldu…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasına adını kısa sürede yazdıran genç oyuncu Arda Güler, yaz transfer döneminde rekor bedelle Real Madrid'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin en yüksek bonservis gelirine ulaştığı oyuncularından bir tanesi olan Arda Güler'in Real Madrid kariyeri de beklendiği gibi başlamadı. Uzun süreli sakatlıklarının ardından formasına kavuşan genç oyuncu için yeni bir takıma kiralanacak iddialara vardı. İspanyol basınında çıkan son haberlerde Real Madrid'in Arda Güler için son kararını verdiği yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…