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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Arda Güler kararını duyurdular! Real Madrid’deki kaderi belli oldu…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 21:51

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler kararını duyurdular! Real Madrid’deki kaderi belli oldu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasına adını kısa sürede yazdıran genç oyuncu Arda Güler, yaz transfer döneminde rekor bedelle Real Madrid'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin en yüksek bonservis gelirine ulaştığı oyuncularından bir tanesi olan Arda Güler'in Real Madrid kariyeri de beklendiği gibi başlamadı. Uzun süreli sakatlıklarının ardından formasına kavuşan genç oyuncu için yeni bir takıma kiralanacak iddialara vardı. İspanyol basınında çıkan son haberlerde Real Madrid'in Arda Güler için son kararını verdiği yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler kararını duyurdular! Real Madrid’deki kaderi belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı ve kısa sürede a takıma kadar yükselmesini sağladığı Arda Güler, kariyer zirvesini geçen sezon yaşadı.

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler kararını duyurdular! Real Madrid’deki kaderi belli oldu…

Geçtiğimiz yıl Jorge Jesus yönetiminde sarı-lacivertli ekipte sık sık forma şansı bulan ve bunları iyi değerlendiren Arda Güler, milli takım formasını da sırtına geçirmişti.

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Son dakika haberleri: Ve Arda Güler kararını duyurdular! Real Madrid’deki kaderi belli oldu…

Bu süreçte Fenerbahçe formasıyla 20 Süper Lig maçında oynayan 18 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler kararını duyurdular! Real Madrid’deki kaderi belli oldu…

Avrupa'nın en büyük takımlarının radarına giren genç yıldız için yaz transfer döneminde adeta bir transfer savaşı yaşandı.

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler kararını duyurdular! Real Madrid’deki kaderi belli oldu…

Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona gibi dünya devlerinden teklifler alan sarı-lacivertliler, Arda Güler'in ayrılığına izin verdi.

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