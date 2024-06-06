Giriş Tarihi: 06.06.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
19:36
SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kiralanıyor! İspanyollar yeni takımını duyurdu: EURO 2024 sonrası…
Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük genç yetenekleri arasında yer alan Arda Güler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde geçirdiği sezonun ilk yarısında talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler, ikinci devrede forma şansı bulduğu her maçta adından söz ettirmeyi başardı. Sezonu iyi bir noktada tamamlayan milli futbolcu için gündem yaratacak bir gelişme ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…