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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kiralanıyor! İspanyollar yeni takımını duyurdu: EURO 2024 sonrası…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 19:36

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kiralanıyor! İspanyollar yeni takımını duyurdu: EURO 2024 sonrası…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük genç yetenekleri arasında yer alan Arda Güler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde geçirdiği sezonun ilk yarısında talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler, ikinci devrede forma şansı bulduğu her maçta adından söz ettirmeyi başardı. Sezonu iyi bir noktada tamamlayan milli futbolcu için gündem yaratacak bir gelişme ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kiralanıyor! İspanyollar yeni takımını duyurdu: EURO 2024 sonrası…

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısında futbol hayatına ilk adımını atan Arda Güler, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kiralanıyor! İspanyollar yeni takımını duyurdu: EURO 2024 sonrası…

Sarı-lacivertli ekipte adından söz ettirmeyi başaran yıldız oyuncu, dünyanın en önemli futbol kulüplerini peşine taktı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kiralanıyor! İspanyollar yeni takımını duyurdu: EURO 2024 sonrası…

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Real Madrid ve Barcelona gibi iki dev kulübü transfer yarışına sokan Arda, tercihini eflatun-beyazlı ekipten yana kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kiralanıyor! İspanyollar yeni takımını duyurdu: EURO 2024 sonrası…

Real Madrid'e transfer olduğu ilk dönemde üst üste sakatlıklarla formasından bir hayli uzak kalan genç oyuncu, ikinci yarıya damga vurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kiralanıyor! İspanyollar yeni takımını duyurdu: EURO 2024 sonrası…

Carlo Ancelotti'nin forma şansı verdiği her maçta izleyen herkesi büyüleyen Arda Güler, Real Madrid formasıyla 12 maçta 6 gol attı.

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