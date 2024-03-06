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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Arda Güler transfer oluyor! Dünya devi derken: Ne Milan ne de Galatasaray…
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:16

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler transfer oluyor! Dünya devi derken: Ne Milan ne de Galatasaray

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllardaki en yetenekli futbolcuları arasında yer alan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performans sayesinde adını dünya devlerine duyuran milli futbolcu, 20 milyon Euro bonservis ve bonuslarla birlikte İspanya'ya uçtu. Ancak Real Madrid'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimali gündemde. Bu doğrultuda milli futbolcunun imzayı atacağı takımı İspanyol basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler transfer oluyor! Dünya devi derken: Ne Milan ne de Galatasaray…

Son dakika haberleri… Kariyerine Gençlerbirliği Futbol Takımı'nda başlayan Arda Güler, kısa sürede kendini gösterdi ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler transfer oluyor! Dünya devi derken: Ne Milan ne de Galatasaray…

Sarı-lacivertli ekibin alt yaş takımlarında giderek üstüne koyduğu bir form grafiği çizen Arda, a takıma yükselerek formayı kapmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Ve Arda Güler transfer oluyor! Dünya devi derken: Ne Milan ne de Galatasaray…

Fenerbahçe'de süre bulduğu her maçta adından söz ettiren bir performans ortaya koyan genç yıldız, dünya devlerini peşine taktı.

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler transfer oluyor! Dünya devi derken: Ne Milan ne de Galatasaray…

Real Madrid ve Barcelona'nın transfer savaşına girdiği milli futbolcumuz, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı.

Son dakika haberleri: Ve Arda Güler transfer oluyor! Dünya devi derken: Ne Milan ne de Galatasaray…

Ancak eflatun-beyazlılara transferinin hemen ardından sakatlık yaşayan Arda, üst üste devam eden sakatlık problemleri nedeniyle formasından bir hayli uzak kaldı.

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