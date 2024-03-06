Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
09:16
Son dakika haberleri: Ve Arda Güler transfer oluyor! Dünya devi derken: Ne Milan ne de Galatasaray…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllardaki en yetenekli futbolcuları arasında yer alan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performans sayesinde adını dünya devlerine duyuran milli futbolcu, 20 milyon Euro bonservis ve bonuslarla birlikte İspanya'ya uçtu. Ancak Real Madrid'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimali gündemde. Bu doğrultuda milli futbolcunun imzayı atacağı takımı İspanyol basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…