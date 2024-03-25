Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Cimbom'a dev gelir: Tam 25 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:15

Son dakika haberleri: Ve Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Cimbom'a dev gelir: Tam 25 milyon Euro...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu yıldızlarla donatan Cimbom'da ayrılık rüzgarları esiyor. Takımın savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson'un yeni adresi belli oluyor. Danimarkalı yıldız için dünya devi Galatasaray ile masaya oturdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Ve Nelsson’un yeni takımı belli oldu! Cimbom’a dev gelir: Tam 25 milyon Euro...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son maçında Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu golle 4-3 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

Son dakika haberleri: Ve Nelsson’un yeni takımı belli oldu! Cimbom’a dev gelir: Tam 25 milyon Euro...

Sarı kırmızılılar lige verilen 2 haftalık milli arada transfer çalışmalarına yoğunlaşırken, takımdaki yıldızlara da teklifler gelmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Ve Nelsson’un yeni takımı belli oldu! Cimbom’a dev gelir: Tam 25 milyon Euro...

Galatasaray yönetimi; hem gidecek hem de kalacak futbolcularla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.Galatasaraylı idareciler ilk olarak yeni sezon planlaması için teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

Son dakika haberleri: Ve Nelsson’un yeni takımı belli oldu! Cimbom’a dev gelir: Tam 25 milyon Euro...

İki taraf arasında önemli bir toplantı yapılırken, yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulunuldu ve gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Son dakika haberleri: Ve Nelsson’un yeni takımı belli oldu! Cimbom’a dev gelir: Tam 25 milyon Euro...

NELSSON GİDİYOR

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla göz dolduran Victor Nelsson, transferde gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor.

SON DAKİKA