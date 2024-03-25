Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
10:15
Son dakika haberleri: Ve Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Cimbom'a dev gelir: Tam 25 milyon Euro...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu yıldızlarla donatan Cimbom'da ayrılık rüzgarları esiyor. Takımın savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson'un yeni adresi belli oluyor. Danimarkalı yıldız için dünya devi Galatasaray ile masaya oturdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...