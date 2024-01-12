Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
16:55
Son dakika haberleri: Ve Aboubakar'ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: "Onu istiyoruz"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de son maçında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'ta kadro dış bırakılan yıldız golcü Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor. Yeni takımı merak edilen Kamerunlu golcü için flaş açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...