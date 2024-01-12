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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Aboubakar'ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: "Onu istiyoruz"
Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 16:55

Son dakika haberleri: Ve Aboubakar'ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: "Onu istiyoruz"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de son maçında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'ta kadro dış bırakılan yıldız golcü Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor. Yeni takımı merak edilen Kamerunlu golcü için flaş açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Ve Aboubakar’ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: Onu istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, yeni hocası Fernando Santos çıkış yakalamak istiyor.

Son dakika haberleri: Ve Aboubakar’ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: Onu istiyoruz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Son dakika haberleri: Ve Aboubakar’ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: Onu istiyoruz

Ara transfer dönemine hızlı giren ve kadrosuna Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u katan Kartal'dan flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Ve Aboubakar’ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: Onu istiyoruz

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika haberleri: Ve Aboubakar’ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: Onu istiyoruz

BEŞİKTAŞ'TA İLK AYRILIK

Ara transfer döneminde hareketlilik yaşayan Beşiktaş'ta Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı.

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