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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Vedat Muriqi transferiyle kulüp tarihine geçecek! İki dev eski Fenerbahçeli için gözünü kararttı: Efsane isimden sonra rekor…
Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:20

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi transferiyle kulüp tarihine geçecek! İki dev eski Fenerbahçeli için gözünü kararttı: Efsane isimden sonra rekor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de gösterdiği performansla kısa sürede devlerin radarına giren Vedat Muriqi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transfer yarışına soktu. Bu yarıştan galip çıkan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün piyasasını arttırarak rekor bonservisle Lazio'ya transferini sağladı. İtalya'da bekleneni veremeyen Vedat Muriqi, LaLiga ekibi Mallorca'da kendini yeniden gösterdi. Formunu tekrar yükselten golcü oyuncu için bu kez dünya devleri devreye giriyor. Muriqi'nin transferinin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihine adını yazdıracak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi transferiyle kulüp tarihine geçecek! İki dev eski Fenerbahçeli için gözünü kararttı: Efsane isimden sonra rekor…

Son dakika haberleri… Kariyerine Kosova'da başlayarak Türkiye'ye adım atan Vedat Muriqi, kısa sürede Fenerbahçe'ye kadar yükseldi.

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi transferiyle kulüp tarihine geçecek! İki dev eski Fenerbahçeli için gözünü kararttı: Efsane isimden sonra rekor…

Sarı-lacivertli ekipte geçirdiği tek sezonda sergilediği performansla ismini Avrupa'ya duyuran Muriqi, kulübüne kazandırdığı rekor bonservisle transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Vedat Muriqi transferiyle kulüp tarihine geçecek! İki dev eski Fenerbahçeli için gözünü kararttı: Efsane isimden sonra rekor…

20 milyon Euro'ya Lazio'ya imza atan golcü oyuncu, İtalya'da beklentilerin oldukça altında kaldı. Forma şansı bulmakta da zorlanan Muriqi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mallorca'ya kiralandı.

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi transferiyle kulüp tarihine geçecek! İki dev eski Fenerbahçeli için gözünü kararttı: Efsane isimden sonra rekor…

Mallorca'da geçirdiği yarım sezonla yeniden formunu yakalayan 28 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinin bonservisini almasını sağladı.

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi transferiyle kulüp tarihine geçecek! İki dev eski Fenerbahçeli için gözünü kararttı: Efsane isimden sonra rekor…

İspanya'da kısa süre içerisinde ilgi odağı olan Vedat Muriqi, Mallorca taraftarlarının da gönlüne girmeyi başardı. Böylelikle yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler de ortaya çıktı.

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