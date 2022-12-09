Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:20

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi transferiyle kulüp tarihine geçecek! İki dev eski Fenerbahçeli için gözünü kararttı: Efsane isimden sonra rekor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de gösterdiği performansla kısa sürede devlerin radarına giren Vedat Muriqi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transfer yarışına soktu. Bu yarıştan galip çıkan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün piyasasını arttırarak rekor bonservisle Lazio'ya transferini sağladı. İtalya'da bekleneni veremeyen Vedat Muriqi, LaLiga ekibi Mallorca'da kendini yeniden gösterdi. Formunu tekrar yükselten golcü oyuncu için bu kez dünya devleri devreye giriyor. Muriqi'nin transferinin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihine adını yazdıracak. İşte son dakika haberinin detayları…