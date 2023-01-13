Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 23:20

Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 8'de 8 yapan sarı-kırmızılılar, puanını 42 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk için umudunu arttırdı. Öte yandan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray yenilgisini ardından oyuncularına patladı. Genç çalıştırıcı, olay açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen lider Galatasaray, galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 42'ye çıkartırken, Atakaş Hatayspor ise 17 puanda kaldı.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...

Karşılaşmanın ardından tribünlere giden Galatasaraylı futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Maçta iki gol atan Mata, taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirdi.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...

GALİBİYET SERİSİNİ 8 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA