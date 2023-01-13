Giriş Tarihi: 13.01.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 23:20

Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 8'de 8 yapan sarı-kırmızılılar, puanını 42 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk için umudunu arttırdı. Öte yandan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray yenilgisini ardından oyuncularına patladı. Genç çalıştırıcı, olay açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte son dakika haberinin detayları…