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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…
Giriş Tarihi: 12.09.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 18:05

Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca Fenerbahçe forması terleten Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başlamıştı. İlk antrenörlük deneyimini Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak yaşayan Volkan Demirel, geçtiğimiz sezonun ortasında Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı. Karagümrük'te sezonu tamamlayan genç çalıştırıcı, sezonun sona ermesiyle birlikte görevinden ayrıldı. Volkan Demirel'in yeni takımı için sürpriz bir iddia ortaya atılırken, 40 yaşındaki teknik direktörün yeni takımına kısa sürede imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Türkiye'de uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Demirel, 2019 yılında futbolculuk kariyerine son verdi.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…

Futbola veda etmesinin ardından saha kenarına hızlı bir geçiş yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı.

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Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…

Daha sonra ise Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başına geçen genç çalıştırıcı, kısa süredeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…

YERİNE GELEN PIRLO TARTIŞILDI

2021-2022 sezonunun sona ermesiyle birlikte görevine son verilen Volkan Demirel'in yerine dünyaca ünlü isim Andrea Pirlo geldi.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…

İtalyan teknik direktör, ligin ilk 6 haftasında Fatih Karagümrük'ün başında Volkan Demirel etkisi yaratamadı.

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