Giriş Tarihi: 12.09.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 18:05

Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca Fenerbahçe forması terleten Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başlamıştı. İlk antrenörlük deneyimini Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak yaşayan Volkan Demirel, geçtiğimiz sezonun ortasında Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı. Karagümrük'te sezonu tamamlayan genç çalıştırıcı, sezonun sona ermesiyle birlikte görevinden ayrıldı. Volkan Demirel'in yeni takımı için sürpriz bir iddia ortaya atılırken, 40 yaşındaki teknik direktörün yeni takımına kısa sürede imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…