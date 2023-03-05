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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor! Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası sürpriz takıma gidiyor…
Giriş Tarihi: 05.03.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 18:44

Son dakika haberleri: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor! Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca Türk futbolunun önemli isimleri arasına ismini yazdıran Volkan Demirel, uzun yıllar terlettiği Fenerbahçe formasını 2019 yılında bırakmıştı. Futboldan emekli olduktan kısa bir süre sonra antrenörlük hayatına başlayan Demirel, önce Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı. Daha sonra ise Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı. Tüm Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra ligden çekilen Hatayspor'da sözleşmesi bulunan Volkan Demirel için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor! Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya imza atan Volkan Demirel, uzun yıllar giydiği Fenerbahçe formasını 2019 yılında bıraktı.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor! Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası sürpriz takıma gidiyor…

Futbolculuk kariyerine son vermesinden kısa bir süre sonra teknik direktörlük için çalışmalarına başlayan Demirel, kısa sürede göreve başladı.

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Son dakika haberleri: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor! Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası sürpriz takıma gidiyor…

İlk antrenörlük deneyimini Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak yaşayan genç çalıştırıcı, daha sonra Karagümrük'ün başına geçti.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor! Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası sürpriz takıma gidiyor…

Karagümrük'ün başında 24 maçta görev yapan Demirel, 1.71 puan ortalaması tutturdu. İstanbul ekibinden ayrıldıktan sonra ise Hatayspor'un başına geçti.

Son dakika haberleri: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor! Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası sürpriz takıma gidiyor…

2022-2023 sezonun başında Hatayspor'da göreve başlayan Volkan Demirel, takımıyla şu ana kadar 16 maçta görev yaptı.

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