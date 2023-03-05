Giriş Tarihi: 05.03.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 18:44

Son dakika haberleri: Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor! Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca Türk futbolunun önemli isimleri arasına ismini yazdıran Volkan Demirel, uzun yıllar terlettiği Fenerbahçe formasını 2019 yılında bırakmıştı. Futboldan emekli olduktan kısa bir süre sonra antrenörlük hayatına başlayan Demirel, önce Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı. Daha sonra ise Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı. Tüm Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra ligden çekilen Hatayspor'da sözleşmesi bulunan Volkan Demirel için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…