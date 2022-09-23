Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.09.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 07:58

Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı dünyaca yıldız oyuncu Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri de olan Wanda Nara, dün sosyal medya hesabından Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. Özel hayatlarıyla gündemde olan çiftin ayrılık sebebi de ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...

Özel hayatlarıyla da gündemden düşmek bilmeyen Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti yine gündemde... Galatasaray'a geldiği günden beri konuşulan çift yollarını ayırdı. Galatasaray'ın yeni transferi Mauro İcardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara ayrılık kararı aldı.

Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...

"BU ANI YAŞAMAK ÇOK ACI VERİCİ"

Haberi Wanda Nara, Instagram hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...

İcardi herhangi bir paylaşımda bulunmazken, medyatik çiftin 8 yıllık evliliği çıkan dedikodular nedeniyle bir süredir sallantıdaydı. Nara, Arjantinli golcünün transfer sürecinde de İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmüştü.

Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...

AYRILIĞIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Bir süredir ilişkileri sallantıda olduğu iddia edilen çiftin ayrılık sebebi de ortaya çıktı. Arjantinli gazeteci Rodrigo Lussich ise Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın bir kez daha ayrılık krizi ile karşı karşıya olduğunu iddia etmişti.

Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...

Daha önce ayrılık iddialarını ortaya gazeteci Lussich, "Wanda'nın buraya çalışmaya gelmesi dikkat çekici çünkü Icardi, Wanda'ya çocuklar yüzünden İstanbul'dan ayrılmamasını söylüyor..."

SON DAKİKA