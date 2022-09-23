Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...

"BU ANI YAŞAMAK ÇOK ACI VERİCİ"

Haberi Wanda Nara, Instagram hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."