Giriş Tarihi: 23.09.2022 07:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
07:58
Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Icardi çifti yollarını ayırdı! Ayrılığın sebebi belli oldu...
Son dakika haberleri... Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı dünyaca yıldız oyuncu Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri de olan Wanda Nara, dün sosyal medya hesabından Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. Özel hayatlarıyla gündemde olan çiftin ayrılık sebebi de ortaya çıktı.