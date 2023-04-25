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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…
Giriş Tarihi: 25.04.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 21:11

Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla Türkiye kariyerine hızlı bir giriş yapan Wout Weghorst, siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kısa sürede kazanmıştı. Beşiktaş formasıyla taraftarının gönlünde adeta taht kuran Hollandalı golcü, Manchester United'a transferiyle de bu durumu tersine çevirmişti. Devre arasında takımdan ayrılması tepki çeken Weghorst, İngiltere'de istediğini alamadı ve yeniden Süper Lig yolu açıldı. İngiliz basını, Wout Weghorst'un yeni takımını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan Wout Weghorst, geldiği günden itibaren her maçında taraftarı heyecanlandırmıştı.

Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…

İngiliz ekibi Burnley'in Wolsfburg'dan 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattıktan 1 sezon sonra ücretsiz şekilde Beşiktaş'a kiralanan Hollandalı yıldız, yaptığı skor katkısıyla, siyah-beyazlı ekibe puanlar kazandırmıştı.

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Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…

Hollandalı golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta ise 9 kez ağları havalandırırken 4 de asiste imza atmıştı.

Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…

AYRILIŞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş'tan ani bir şekilde devre arasında ayrılan Wout Weghorst, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…

Ancak Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katması, taraftarın Weghorst'a olan öfkesini dindirdi.

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