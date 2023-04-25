Giriş Tarihi: 25.04.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 21:11

Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla Türkiye kariyerine hızlı bir giriş yapan Wout Weghorst, siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kısa sürede kazanmıştı. Beşiktaş formasıyla taraftarının gönlünde adeta taht kuran Hollandalı golcü, Manchester United'a transferiyle de bu durumu tersine çevirmişti. Devre arasında takımdan ayrılması tepki çeken Weghorst, İngiltere'de istediğini alamadı ve yeniden Süper Lig yolu açıldı. İngiliz basını, Wout Weghorst'un yeni takımını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…