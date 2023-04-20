Son dakika haberleri: Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ın Al Hilal'e 2-0 mağlup olduğu maça, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareketler damga vurmuştu. Rakibini boğazından tutarak yere düşüren ve sadece sarı kart gören Portekizli yıldızın maçtan sonra yaptığı hareket ise Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı. Yaşananların ardından Ronaldo'nun başı büyük derde girecek. Tecrübeli yıldız, hayatının şokunu yaşayabilir. İşte tüm ayrıntılar...