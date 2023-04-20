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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 16:10

Son dakika haberleri: Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ın Al Hilal'e 2-0 mağlup olduğu maça, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareketler damga vurmuştu. Rakibini boğazından tutarak yere düşüren ve sadece sarı kart gören Portekizli yıldızın maçtan sonra yaptığı hareket ise Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı. Yaşananların ardından Ronaldo'nun başı büyük derde girecek. Tecrübeli yıldız, hayatının şokunu yaşayabilir. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ın Al Hilal'e 2-0 mağlup olduğu maça, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareketler damga vurmuştu. Rakibini boğazından tutarak yere düşüren ve sadece sarı kart gören Portekizli yıldızın maçtan sonra yaptığı hareket ise Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı. Yaşananların ardından Ronaldo'nun başı büyük derde girecek. Tecrübeli yıldız, hayatının şokunu yaşayabilir. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, maçın ardından yaptığı hareketle adeta ülkeyi karıştırdı.

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Son dakika haberleri: Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Maçın 56. dakikasında çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşüren Ronaldo, sarı kartla cezalandırılmıştı.

Son dakika haberleri: Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Rakip oyuncular, 37 yaşındaki futbolcunun kırmızı kart görmesi için yoğun itirazlarda bulunsalar da hakemin kararı değişmemişti.

Son dakika haberleri: Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

TARAFTAR MESSI DİYE BAĞIRINCA...

Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Al Nassr'da Portekizli yıldız büyük bir öfke yaşamış ve sahadan soyunma odasına doğru giderken Messi tezahüratı yapan taraftarlara kasıklarını tutarak karşılık vermişti.

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