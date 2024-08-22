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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boys’un kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü! Okan Buruk'tan UEFA'ya ve Siebert'e olay sözler...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 06:19

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boys’un kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü! Okan Buruk'tan UEFA'ya ve Siebert'e olay sözler...

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Turu İstanbul'a bırakan Galatasaray, özellikle ilk yarıda sergilediği etkisiz performansla çokça eleştirildi. Bu sırada maçın hakemi Alman Daniel Siebert, Young Boys'a verdiği penaltıyla tartışma yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boys’un kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü! Okan Buruk’tan UEFA’ya ve Siebert’e olay sözler...

Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boys’un kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü! Okan Buruk’tan UEFA’ya ve Siebert’e olay sözler...

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılan maçın 4. dakikasında Joel Monteiro'nun golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı takım, Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile pozisyonlar üretti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boys’un kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü! Okan Buruk’tan UEFA’ya ve Siebert’e olay sözler...

Girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, 45+4. dakikada Monteiro'nun golüne engel olamayınca devre arasına 2-0 geride girdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boys’un kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü! Okan Buruk’tan UEFA’ya ve Siebert’e olay sözler...

Mücadelenin ikinci yarısında geri dönmeye çalışan sarı-kırmızı ekip, 66 ve 72. dakikalarda Michy Batshuayi'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray, 86. dakikada Filip Ugrinic'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boys’un kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü! Okan Buruk’tan UEFA’ya ve Siebert’e olay sözler...

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak için normal sürede 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

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