Giriş Tarihi: 22.08.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
06:19
SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boys’un kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü! Okan Buruk'tan UEFA'ya ve Siebert'e olay sözler...
Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Turu İstanbul'a bırakan Galatasaray, özellikle ilk yarıda sergilediği etkisiz performansla çokça eleştirildi. Bu sırada maçın hakemi Alman Daniel Siebert, Young Boys'a verdiği penaltıyla tartışma yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…