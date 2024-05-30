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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Beşiktaş derken ters köşe…
Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 14:08

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Beşiktaş derken ters köşe…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, geride bıraktığımız sezonu yaşadığı sakatlıklardan dolayı etkisiz geçirdi. Kendisini A Milli Takım'a kadar yükselten performansı nedeniyle yaz transfer döneminin bir kez daha gözdesi olacak olan Yusuf Sarı için flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın imza attırmaya yaklaştığı Yusuf Sarı'nın yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Beşiktaş derken ters köşe…

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla birlikte adından sıkça söz ettiren Yusuf Sarı, dev kulüpleri peşine takmayı başardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Beşiktaş derken ters köşe…

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor dönemi sayesinde A Milli Takım'a kadar da yükselen yıldız isim, sürpriz bir transfer iddiasıyla bir kez daha gündemde.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Beşiktaş derken ters köşe…

Kariyerinde Marsilya, Trabzonspor, Clermont, Çaykur Rizespor gibi takımlar bulunan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde bir sıçrama daha yapmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Beşiktaş derken ters köşe…

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgisi bulunan Yusuf Sarı, etkisiz geçirdiği sezonun ardından yeni bir sayfaya yelken açacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Beşiktaş derken ters köşe…

İşte son dakika haberinin detayları...

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