Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
14:08
SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Beşiktaş derken ters köşe…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, geride bıraktığımız sezonu yaşadığı sakatlıklardan dolayı etkisiz geçirdi. Kendisini A Milli Takım'a kadar yükselten performansı nedeniyle yaz transfer döneminin bir kez daha gözdesi olacak olan Yusuf Sarı için flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın imza attırmaya yaklaştığı Yusuf Sarı'nın yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…