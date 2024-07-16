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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak
Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:28

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli yeteneklerinden birisi olan Yusuf Yazıcı, Lille'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kendine yeni bir kulüp arıyor. A Milli Takım ile EURO 2024'te de görev yapan eski Trabzonsporlu, flaş bir hamleyle yeniden Türkiye'ye dönebilir. Milli oyuncu, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile dünya evine girmişti. Paris'te görkemli bir düğünle evlenen Yusuf Yazıcı, evliliğin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Son dakika haberleri... Trabzonspor altyapısında yetişen ve daha sonra A Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız kulübü Lille'e transfer olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Lille'de kendisini gösteren ve Fransa Ligue 1'de 2020-21 yılında Burak Yılmaz'ın da olduğu dönemde şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, o sezon da gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpmıştı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

Daha sonra beklentilerin altında kalan Milli yıldız, 2022 yılında ara transferde CSKA Moskova'ya yarım dönemliğine kiralandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

2022 yaz transfer döneminde ise eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı sezonu burada geçirse de yine beklentilerin altında kaldı ve Lille'e geri döndü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak

YUSUF YAZICI SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Bu sezon Lille'de yeniden çıkışa geçen milli oyuncu, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Süper Lig'e geri dönüyor.

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