Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
15:28
SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak
Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli yeteneklerinden birisi olan Yusuf Yazıcı, Lille'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kendine yeni bir kulüp arıyor. A Milli Takım ile EURO 2024'te de görev yapan eski Trabzonsporlu, flaş bir hamleyle yeniden Türkiye'ye dönebilir. Milli oyuncu, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile dünya evine girmişti. Paris'te görkemli bir düğünle evlenen Yusuf Yazıcı, evliliğin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…