Giriş Tarihi: 19.03.2022 21:57
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
22:19
Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan büyük isyan! Önder Karaveli ve Michy Batshuayi'ye sert sözler...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligde oynadığı son 3 maçını da kazanamadı. Siyah-beyazlıların son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası taraftarlar, sosyal medyadan isyan ederken Önder Karaveli ve Michy Batshuayi'ye sert ifadeler kullandı.