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Haberler Galeri Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan büyük isyan! Önder Karaveli ve Michy Batshuayi'ye sert sözler...
Giriş Tarihi: 19.03.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 22:19

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan büyük isyan! Önder Karaveli ve Michy Batshuayi'ye sert sözler...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligde oynadığı son 3 maçını da kazanamadı. Siyah-beyazlıların son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası taraftarlar, sosyal medyadan isyan ederken Önder Karaveli ve Michy Batshuayi'ye sert ifadeler kullandı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan büyük isyan! Önder Karaveli ve Michy Batshuayi’ye sert sözler...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan siyah-beyazlı ekip, 16. dakikada Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 41 dakikasında Lobjanidze serbest vuruştan golüne engel olamayan Beşiktaş kurduğu baskıdan sonuç alamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan büyük isyan! Önder Karaveli ve Michy Batshuayi’ye sert sözler...

Bu sezon 18. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı takım, aldığı beraberlikle puanını 46'ya yükseltti.

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Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan büyük isyan! Önder Karaveli ve Michy Batshuayi’ye sert sözler...

ÜST ÜSTE 3. KEZ PUAN KAYBI YAŞADI!

Beşiktaş aldığı beraberlikle üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta ise Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 3 haftada 2 puan alabildi.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan büyük isyan! Önder Karaveli ve Michy Batshuayi’ye sert sözler...

EVİNDE SON 4 MAÇTA 3 BERABERLİK

Beşiktaş evindeki son 4 lig maçında bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Söz konusu dönemde Altay'ı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip; Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki 7 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan büyük isyan! Önder Karaveli ve Michy Batshuayi’ye sert sözler...

SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan Beşiktaş; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Adana Demirspor (1-1), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını berabere bitirirken, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

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