ÜST ÜSTE 3. KEZ PUAN KAYBI YAŞADI!

Beşiktaş aldığı beraberlikle üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta ise Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 3 haftada 2 puan alabildi.