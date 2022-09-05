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Haberler Galeri Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı
Giriş Tarihi: 05.09.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 08:04

Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak namağlup yoluna devam ediyor. Gergin maçın ardından bir Ankaragücü taraftarı sahaya atlayarak santra noktasında duran Beşiktaşlı futbolculara tekme attı. O anlardan sonra saha bir anda karıştı. İşte geceye damga vuran olayın detayları...

Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı

Süper Lig'in 5. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ün Muleka, Dele Alli ve Nkoudou'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Ankaragücü'nün gollerini ise Beridze kaydetti. Gergin geçen maçın sonunda yaşanan olaylar geceye damga vurdu.

Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı

Gergin geçen maçtan sonra bir Ankaragücü taraftarı sahaya atlayarak sahaya girdi. Taraftar, hakemle santra noktasında konuşan Beşiktaşlı futbolculara tekme attı ve futbolcular bir anda neye uğradığını şaşırdı.

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Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı

TEKME SALİH UÇAN'IN BELİNE GELDİ

Ankaragücülü taraftarın attığı tekme Salih Uçan'ın beline gelirken, Josef de Souza ve Weghors taraftara anında müdahele etti. Güvenlik güçleri de taraftarı gözaltına aldı.

Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Sahaya giren taraftara müdahale eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, maçın ardından kırmızı kart gördü.

Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı

"SIRTIM DÖNÜKTÜ, SAKATLANABİLİRDİM"

Maç sonunda çıkan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Salih Uçan, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim, Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?"

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