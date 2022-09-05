Giriş Tarihi: 05.09.2022 07:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
08:04
Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı
Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak namağlup yoluna devam ediyor. Gergin maçın ardından bir Ankaragücü taraftarı sahaya atlayarak santra noktasında duran Beşiktaşlı futbolculara tekme attı. O anlardan sonra saha bir anda karıştı. İşte geceye damga vuran olayın detayları...