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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan'dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:40

Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan'dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti

Son dakika haberleri: Dün oynanan Manchester City - Aston Villa maçında takımının ikinci golünü atan İlkay Gündoğan, karşılaşma sonrası Türkiye'de yaşanan deprem için açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iki tır ekmek yollayan deneyimli futbolcu duygularını dile getirdi. Gol attıktan sonra sevinen İlkay Gündoğan, sosyal medyada tepki çekmişti. İşte İlkay'ın o sözleri...

Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan’dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchster City evinde Aston Villa'yı Rodri, İlkay ve Mahrez'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Aston Villa'nın tek golünü Watkins kaydetti.

Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan’dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti

Puanını 48 yapan Manchester City, haftayı beraberlikle kapatan lider Arsenal ile arasındaki farkı 3 puana indirdi. Dünyanın dört bir yanında oynanan maçların öncesinde tüm takımlar maç öncesi meydana gelen deprem sebebiyle bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan’dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti

FUTBOLCULAR "PRAY FOR TURKEY AND SYRIA" TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTI

Avrupa'da birçok maçta ise futbolcular sahaya "Pray for Turkey and Syria" yazılı tişörtlerle çıktı ve Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.

Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan’dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti

Aston Villa'ya attığı golden sonra sevinen İlkay Gündoğan, maçın ardından depremlerle ilgili duygularını dile getiren bir paylaşım yaptı. Bilindiği üzere depremin ardından Türkiye'ye yardım yapan İlkay Gündoğan, iki tır dolusu ekmek göndermiş ve duyduğu acıyı paylaşmıştı.

Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan’dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti

"AKLIMIZ KRİZ BÖLGESİNDEKİ İNSANLARLA"

İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "Ailem ve ben olaylarla çok meşguldük. Aklımız artık kriz bölgelerindeki insanlarla. Şimdi hepimizin bir arada kalması çok önemli. İnsanlar bizim yardımımıza güveniyor."

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