Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan’dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti

"AKLIMIZ KRİZ BÖLGESİNDEKİ İNSANLARLA"

İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "Ailem ve ben olaylarla çok meşguldük. Aklımız artık kriz bölgelerindeki insanlarla. Şimdi hepimizin bir arada kalması çok önemli. İnsanlar bizim yardımımıza güveniyor."