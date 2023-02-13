Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
09:40
Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan'dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti
Son dakika haberleri: Dün oynanan Manchester City - Aston Villa maçında takımının ikinci golünü atan İlkay Gündoğan, karşılaşma sonrası Türkiye'de yaşanan deprem için açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iki tır ekmek yollayan deneyimli futbolcu duygularını dile getirdi. Gol attıktan sonra sevinen İlkay Gündoğan, sosyal medyada tepki çekmişti. İşte İlkay'ın o sözleri...