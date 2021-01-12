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Haberler Galeri Son Dakika: İrfan Can Kahveci transferinde düğüm böyle çözülecek! Galatasaray Luyindama formülünü devreye sokuyor

: transferinde düğüm böyle çözülecek! Galatasaray Luyindama formülünü devreye sokuyor

Galatasaray'dan peş peşe gelirken Oğulcan Çağlayan'dan gelen kötü haber morallari bozdu. Hem Galatasaray hem de Oğulcan Çağlayan 6 maçlık cezaya itiraz edecek. Öte yandan transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın özel haberine göre İrfan Can Kahveci için 'zorunlu kiralama' formülü devreye sokulacak. Galatasaray ayrıca Mostafa Mohamed ve Yeni Malatyasporlu Youssouf için de bastırıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamalar hala konuşuluyor. İrfan Can'ın menajeri Batur Altıparmak, sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalarda transfer için iki kulübün anlaşması gerektiğini ifade etmişti. Mehmet Özcan'ın özel haberine göre Galatasaray, Başakşehir ile pazarlık yaparken Luyindama formülünü de devreye sokacak. Sarı kırmızılılar Henry Onyekuru transferini bitirdi. Oğulcan Çağlayan'ın cezası hakkında da gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA: ONYEKURU TRANSFERİ BİTTİ SIRA O İSİMDE!

Galatasaray özellikle Fatih Terim'in açıklamalarının ardından oldukça merak ediliyor. Deneyimli futbol adamı hem İrfan Can'ı hem Edin Visca'yı hem Mostafa Mohamed'i hem de Onyekuru'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNDE PLAN HAZIR!

8 milyon Euro bonservis isteyen Başakşehir'le pazarlık halinde olan Galatasaray, Luyindama'da izlediği zorunlu satın alma opsiyonlu formülle transferi bitirmeyi hedefliyor.

'nin Galatasaray formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra, Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'satılık kahve fincanı' fotoğrafıyla göndermede bulundu.

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Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Galatasaray'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu olan 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

OYUNCU KULÜBÜNDEN KOLAYLIK BEKLIYOR

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak.

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Galatasaray iki sene önce Luyindama'nın 8 milyon Euro'luk bonservisini bu şekilde Standard Liege'den aldı. Yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray'da buluşmak isteyen , transferine kolaylık sağlanması için kulübünden izin istedi.

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