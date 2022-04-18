Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:04
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
10:05
Son dakika: İsmail Kartal için şok sözler! "Sezon sonunda yollar ayrılacak"
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Vitor Pereira'nın yerine gelen gelen İsmail Kartal'ı taraftar bağrına basmış durumda. Son maçta taraftarın tezahüratlar yaptığı İsmail Kartal'ın gözleri dolu bir şekilde taraftarını selamladı. Asıl soru yeni sezonda İsmail Kartal'ın olup olmayacağı... Ali Koç'a 'İkinci adam olmam' mesajını veren Kartal için usta yazardan şok sözler geldi...