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Haberler Galeri Son dakika: İsmail Kartal için şok sözler! "Sezon sonunda yollar ayrılacak"
Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:05

Son dakika: İsmail Kartal için şok sözler! "Sezon sonunda yollar ayrılacak"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Vitor Pereira'nın yerine gelen gelen İsmail Kartal'ı taraftar bağrına basmış durumda. Son maçta taraftarın tezahüratlar yaptığı İsmail Kartal'ın gözleri dolu bir şekilde taraftarını selamladı. Asıl soru yeni sezonda İsmail Kartal'ın olup olmayacağı... Ali Koç'a 'İkinci adam olmam' mesajını veren Kartal için usta yazardan şok sözler geldi...

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Son dakika: İsmail Kartal için şok sözler! Sezon sonunda yollar ayrılacak

Önümüzdeki sezon için de İsmail Kartal'ın takımın başında olmasını isteyen taraftar, Fenerbahçe yönetimine mesajını verdi. Başkan Ali Koç'un Löw ve Jorge Jesus ile yaptığı görüşmelerin sonucu merak ediliyor.

SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, İsmail Kartal'ın geleceği hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Son dakika: İsmail Kartal için şok sözler! Sezon sonunda yollar ayrılacak

ALİ GÜLTİKEN: KALAN 5 MAÇ ÖNEM TAŞIYOR

Ali Koç bu sese kulak vermek zorunda kalır. Futbolun en büyük gücü, istikrardır. Bir oyun ve kadro istikrarı oluştuysa bunu devam ettirmek gerek. Koç'un başkanlığı sürecine baktığımız zaman Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan çok oldu.

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Son dakika: İsmail Kartal için şok sözler! Sezon sonunda yollar ayrılacak

Fenerbahçe son maçında Kadıköy'de Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek son 9 maçta 8. galibiyetini almayı başardı. Takımın performansını yükselten İsmail Kartal'a taraftarlardan büyük destek geldi.

Son dakika: İsmail Kartal için şok sözler! Sezon sonunda yollar ayrılacak

Hep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi. Şu anda camia böyle bir birliktelik yakalamışken İsmail Kartal'la devam etmek doğru olur.

Son dakika: İsmail Kartal için şok sözler! Sezon sonunda yollar ayrılacak

Ama bir şeyin altını çizelim, bu istikrar kalan 5 maçta da devam ettiği takdirde ete kemiğe bürünür. Farklı sonuçlar doğal olarak beraberinde yine tartışmaları getirir.

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