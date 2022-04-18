Hep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi. Şu anda camia böyle bir birliktelik yakalamışken İsmail Kartal'la devam etmek doğru olur.