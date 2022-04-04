Son dakika: İsmail Kartal’ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: BAŞKAN KENDİNİ RAHATLATACAK!

İsmail Kartal'ı, daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonra yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de bende olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var.