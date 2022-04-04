Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: İsmail Kartal'ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:25

Son dakika: İsmail Kartal'ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet alan Fenerbahçe, Galatasaray derbisine moralli çıkacak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda takımın başında olup olmayacağı merak edilirken tartışmalar da aynı şekilde devam ediyor. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, İsmail Kartal'la ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

SPOR SERVİSİ
Son dakika: İsmail Kartal’ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek son 7 maçında 6. galibiyetini almayı başardı. İsmail Kartal'la çıkışa geçen sarı-lacivertli takım Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı.

Son dakika: İsmail Kartal’ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?

SABAH Gazetesi'nin spor bölümündeki 'Günün tartışması' köşesinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe yer aldı. İsmail Kartal, bir kez daha üstüne basa basa '2. adam olmam' dedi. Bu Başkan Ali Koç'a bir mesaj mıydı? SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk İsmail Kartal ve Ali Koç hakkında çarpıcı ifadeler kaleme aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İsmail Kartal’ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: BAŞKAN KENDİNİ RAHATLATACAK!

İsmail Kartal'ı, daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonra yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de bende olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var.

Son dakika: İsmail Kartal’ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?

Gelecek seneye Trabzonspor her yönüyle hazır girecek. Doğal olarak Beşiktaş ve Galatasaray da yeni hamleler yapacaklar. Eğer İsmail Kartal ile devam edilip, ligin ilk haftalarında birkaç olumsuz netice gelirse bu ciddi sorunlara neden olur. Ali Koç dönemine denk gelen bu kadar uzun süreli başarısızlıktan sonra sarı-lacivertlilerin artık tahammülü kalmadı.

Son dakika: İsmail Kartal’ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?

Başkanın öncelikle kendisini ve tabii ki taraftarları rahatlatmak için çok kariyerli bir yabancı hocayı, yeni sezonda takımın başına geçirmesi gerek. İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' demesi normal, ben de onun yerinde olsam aynı görüşü paylaşırım.

SON DAKİKA