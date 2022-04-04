Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:25
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
10:25
Son dakika: İsmail Kartal'ın sözleri Ali Koç’a bir mesaj mıydı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet alan Fenerbahçe, Galatasaray derbisine moralli çıkacak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda takımın başında olup olmayacağı merak edilirken tartışmalar da aynı şekilde devam ediyor. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, İsmail Kartal'la ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.