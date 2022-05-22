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Haberler Galeri Son dakika: Serie A'da Milan şampiyon oldu Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! Milli yıldızın makus talihi damga vurdu
Giriş Tarihi: 22.05.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 21:17

Son dakika: Serie A'da Milan şampiyon oldu Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! Milli yıldızın makus talihi damga vurdu

Son dakika haberleri… İtalya Serie A'da son yılların en heyecanlı şampiyonluk mücadelesi Inter ve Milan arasında yaşandı. İtalya futbolunun en büyük iki takımı Inter ve Milan, ligin son haftasına şampiyonluk için çıktı. Sassuolo deplasmanında 3-0 galip gelen Milan, Serie A'da tam 11 sezon sonra şampiyonluğunu ilan etti. Inter ise Sampdoria'yı ağırladığı maçı 3-0 kazanmasına rağmen Milan'ın 2 puan gerisinde sezonu 2. sırada bitirdi. Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise talihsizliğiyle günün en çok konuşulan ismi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Serie A’da Milan şampiyon oldu Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! Milli yıldızın makus talihi damga vurdu

Son dakika haberleri… İtalya Serie A'da nefes kesen şampiyonluk yarışı bu hafta itibarıyla sona erdi. Ülkenin en iyi iki takımı Inter ve Milan, sezon boyunca müthiş bir çekişmeye imza attı.

Son dakika: Serie A’da Milan şampiyon oldu Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! Milli yıldızın makus talihi damga vurdu

Geçtiğimiz sezon tam 10 yıl sonra İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Inter, bu sezon da sezonun son haftasına kadar zirveyi kovaladı.

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Son dakika: Serie A’da Milan şampiyon oldu Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! Milli yıldızın makus talihi damga vurdu

Yine İtalya'da son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda yaşayan Milan, tam 11 sezon sonra müthiş bir şampiyonlukla yeniden İtalya'nın zirvesine döndü.

Son dakika: Serie A’da Milan şampiyon oldu Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! Milli yıldızın makus talihi damga vurdu

Ligin son haftasına Milan 83, Inter ise 81 puanla girdi. Lider Milan, Sassuolo deplasmanını 3-0 kazanırken, ikinci Inter ise Sampdoria'yı 3-0 mağlup etti.

Son dakika: Serie A’da Milan şampiyon oldu Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! Milli yıldızın makus talihi damga vurdu

Bu sonuçlarla puanını 86 yapan Milan, İtalya'da sezonu şampiyon tamamladı. Inter ise 84 puanla ligi ikinci tamamladı.

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