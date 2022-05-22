Giriş Tarihi: 22.05.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 21:17

Son dakika: Serie A'da Milan şampiyon oldu Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! Milli yıldızın makus talihi damga vurdu

Son dakika haberleri… İtalya Serie A'da son yılların en heyecanlı şampiyonluk mücadelesi Inter ve Milan arasında yaşandı. İtalya futbolunun en büyük iki takımı Inter ve Milan, ligin son haftasına şampiyonluk için çıktı. Sassuolo deplasmanında 3-0 galip gelen Milan, Serie A'da tam 11 sezon sonra şampiyonluğunu ilan etti. Inter ise Sampdoria'yı ağırladığı maçı 3-0 kazanmasına rağmen Milan'ın 2 puan gerisinde sezonu 2. sırada bitirdi. Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise talihsizliğiyle günün en çok konuşulan ismi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…