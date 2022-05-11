Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Jorge Jesus dünya yıldızı ile birlikte geliyor! Fenerbahçe'den bomba görüşme
Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:06

Son dakika: Jorge Jesus dünya yıldızı ile birlikte geliyor! Fenerbahçe'den bomba görüşme

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni hoca çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Jorge Jesus konusunda mutlu sona doğru yaklaşırken transferle ilgili de bomba haberler gelmeye devam ediyor. Yeni hocayı belirleyen Başkan Ali Koç, Jesus ile birlikte bir dünya yıldızını da takıma kazandıracak. 2 yıldız ismi listesine alan Kanarya'da menajerler ile görüşme gerçekleştirildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika: Jorge Jesus dünya yıldızı ile birlikte geliyor! Fenerbahçe’den bomba görüşme

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika: Jorge Jesus dünya yıldızı ile birlikte geliyor! Fenerbahçe’den bomba görüşme

Yeni hoca çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Jorge Jesus konusunda mutlu sona doğru yaklaşırken transferle ilgili de bomba haberler gelmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Jorge Jesus dünya yıldızı ile birlikte geliyor! Fenerbahçe’den bomba görüşme

Yeni hocayı belirleyen Başkan Ali Koç, Jesus ile birlikte bir dünya yıldızını da takıma kazandıracak.

Son dakika: Jorge Jesus dünya yıldızı ile birlikte geliyor! Fenerbahçe’den bomba görüşme

Dünya basını her gün 67 yaşındaki Portekizli hocayı manşetlerine taşıyıp, gideceği takım üzerinden yorumlar yapıyor. Ortak görüş ibrenin Türkiye'ye yakın olduğu...

Son dakika: Jorge Jesus dünya yıldızı ile birlikte geliyor! Fenerbahçe’den bomba görüşme

Biz de Portekiz'de yayın yapan O Jogo'da çalışan spor gazetecisi Duarte Tornesi'ye Jorge Jesus'u sorduk.

SON DAKİKA