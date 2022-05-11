Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:06

Son dakika: Jorge Jesus dünya yıldızı ile birlikte geliyor! Fenerbahçe'den bomba görüşme

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni hoca çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Jorge Jesus konusunda mutlu sona doğru yaklaşırken transferle ilgili de bomba haberler gelmeye devam ediyor. Yeni hocayı belirleyen Başkan Ali Koç, Jesus ile birlikte bir dünya yıldızını da takıma kazandıracak. 2 yıldız ismi listesine alan Kanarya'da menajerler ile görüşme gerçekleştirildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...