Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:11

Son dakika: Jorge Jesus indirime gitti! İşte kazanacağı rakam...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, sezon sonu için yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. Yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Kanarya, Jorge Jesus'u bir an önce açıklamak istiyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus ekibiyle birlikte istediği ücrette indirime gitti. İşte Portekizli teknik adamın kazanacağı rakam...