Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Jorge Jesus indirime gitti! İşte kazanacağı rakam...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:11

Son dakika: Jorge Jesus indirime gitti! İşte kazanacağı rakam...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, sezon sonu için yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. Yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Kanarya, Jorge Jesus'u bir an önce açıklamak istiyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus ekibiyle birlikte istediği ücrette indirime gitti. İşte Portekizli teknik adamın kazanacağı rakam...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika: Jorge Jesus indirime gitti! İşte kazanacağı rakam...

Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, sezon sonu için yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. Yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Kanarya, Jorge Jesus'u bir an önce açıklamak istiyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus ekibiyle birlikte istediği ücrette indirime gitti. İşte Portekizli teknik adamın kazanacağı rakam...

Son dakika: Jorge Jesus indirime gitti! İşte kazanacağı rakam...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Jorge Jesus indirime gitti! İşte kazanacağı rakam...

Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, sezon sonu için yeni hoca arayışlarını sürdürüyor.

Son dakika: Jorge Jesus indirime gitti! İşte kazanacağı rakam...

Yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Kanarya, Jorge Jesus'u bir an önce açıklamak istiyor.

Son dakika: Jorge Jesus indirime gitti! İşte kazanacağı rakam...

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus ekibiyle birlikte istediği ücrette indirime gitti.

SON DAKİKA