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Haberler Galeri Son dakika: Jorge Jesus sonrası Mesut Özil ayrılıyor mu? İşte bomba transfer iddiası
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:08

Son dakika: Jorge Jesus sonrası Mesut Özil ayrılıyor mu? İşte bomba transfer iddiası

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olması beklenen deneyimli hoca Jorge Jesus'un ne zaman imza atacağı merak edilirken, gözler Mesut Özil'e de çevrildi. Deneyimli oyuncu Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte ceza almış ve uzun süre kadro dışı bırakılmıştı. Yeni hocanın gelmesiyle birlikte Mesut Özil'in geleceği ve yeni takımıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Ayrıca Koreli yıldız Kim Min-Jae için Serie A devi de harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Jorge Jesus sonrası Mesut Özil ayrılıyor mu? İşte bomba transfer iddiası

İsmail Kartal ile müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona yeni hocayla girmek ve kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen yönetim Jorge Jesus'u getirmek için sınırları zorluyor.

Son dakika: Jorge Jesus sonrası Mesut Özil ayrılıyor mu? İşte bomba transfer iddiası

JORGE JESUS'A TRANSFERDE TAM YETKİ

Fenerahçe'ye imza atması beklenen ve transferde Jorge Jesus'a tam yetki verecek. Portekizli hocanın istemediği hiçbir isim alınmayacak.

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Son dakika: Jorge Jesus sonrası Mesut Özil ayrılıyor mu? İşte bomba transfer iddiası

Başkan Ali Koç geçen sezon Steven Caulker'i almış, Vitor Pereira'nın istememesiyle oyuncuyu Gaziantep FK'ya göndermek zorunda kalmıştı.

Son dakika: Jorge Jesus sonrası Mesut Özil ayrılıyor mu? İşte bomba transfer iddiası

ALİ KOÇ MESUT'UN GELECEĞİ İÇİN JESUS'A TAM YETKİ VERECEK

Başkan Ali Koç, bu sezon da aynı sorunları yaşamak istemiyor. Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in takımdaki geleceğine de Jesus karar verecek.

Son dakika: Jorge Jesus sonrası Mesut Özil ayrılıyor mu? İşte bomba transfer iddiası

Tecrübeli hoca bu isimleri istemezse yollar ayrılacak. Kiralık olarak başka kulüplerde olan ve sezon sonu dönecek futbolcuların kararını yeni hoca verecek

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