Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
12:08
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olması beklenen deneyimli hoca Jorge Jesus'un ne zaman imza atacağı merak edilirken, gözler Mesut Özil'e de çevrildi. Deneyimli oyuncu Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte ceza almış ve uzun süre kadro dışı bırakılmıştı. Yeni hocanın gelmesiyle birlikte Mesut Özil'in geleceği ve yeni takımıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Ayrıca Koreli yıldız Kim Min-Jae için Serie A devi de harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...