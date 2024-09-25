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Giriş Tarihi: 25.09.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:01

FENERBAHÇE HABERLERİ SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan derbi açıklaması! 'Ben kaçmadım bana saygısızlık yapıldı'

Son dakika haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yeni transfer Sofyan Amrabat, Union SG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası en çok konuşulan Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmaması konusuna da değinen dünyaca ünlü teknik adam 'Ben kaçmadım ve korkmadım! Saygısızlık yapıldı' sözleriyle de dikkat çekti. İşte o açıklama ve öne çıkan detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ SON DAKİKA: Jose Mourinho’dan derbi açıklaması! ’Ben kaçmadım bana saygısızlık yapıldı’

Jose Mourinho ile yeni transfer Sofyan Amrabat, Union SG maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet üzerine basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldığı görülen Fenerbahçe teknik direktörü 70 dakika basın toplantısı için kapıda beklediğini ve sorulardan asla kaçmadığını ifade ederek hakkındaki tüm iddialara yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ SON DAKİKA: Jose Mourinho’dan derbi açıklaması! ’Ben kaçmadım bana saygısızlık yapıldı’

İşte basın toplantısında öne çıkanlar;

"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI"

"Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynadığımız ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok. Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Basın toplantısı için 70 dakika gittim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. "

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FENERBAHÇE HABERLERİ SON DAKİKA: Jose Mourinho’dan derbi açıklaması! ’Ben kaçmadım bana saygısızlık yapıldı’

Kapıda bekledim. Anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum; deplasman takımı teknik direktörünün önce basın toplantısı yapmasını anlayabiliyorum ama ikimiz de aynı şehrin takımıyız. Belli limitler olması lazım. 70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim. Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim, Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım; cumartesi başladık pazar bitti diye.

23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti. Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim."

FENERBAHÇE HABERLERİ SON DAKİKA: Jose Mourinho’dan derbi açıklaması! ’Ben kaçmadım bana saygısızlık yapıldı’

"MAĞLUBİYET BENİ CEHENNEME GÖNDERMEZ"

"Motivasyon kısmıyla başlayalım. Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybederseniz 2 katı, derbi kaybederseniz 3 katı acı çekersiniz. İstanbul'un en mutlu insanları değiliz. Bir tepki, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben her zaman, 'Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de cehenneme göndermez' derim. "

FENERBAHÇE HABERLERİ SON DAKİKA: Jose Mourinho’dan derbi açıklaması! ’Ben kaçmadım bana saygısızlık yapıldı’

"Bu dengeyi yakalamaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif etki çıkarmamız lazım. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncuların motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmalıyız. Bunun da tek yolu maç kazanmak, başka yolu yok. Cumartesi kaybettik, stadyumdan kaçta çıktık biliyorsunuz."

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