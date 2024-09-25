Giriş Tarihi: 25.09.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
13:01
FENERBAHÇE HABERLERİ SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan derbi açıklaması! 'Ben kaçmadım bana saygısızlık yapıldı'
Son dakika haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yeni transfer Sofyan Amrabat, Union SG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası en çok konuşulan Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmaması konusuna da değinen dünyaca ünlü teknik adam 'Ben kaçmadım ve korkmadım! Saygısızlık yapıldı' sözleriyle de dikkat çekti. İşte o açıklama ve öne çıkan detaylar...