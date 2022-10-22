Giriş Tarihi: 22.10.2022 21:08
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
22:02
Son dakika: Kadro dışı kalan Ronaldo'ya bir şok daha! Ballon d'Or ödüllerindeki o liste sızdırıldı...
Son dakika haberi: Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor. Teknik direktör Erik Ten Hag, Tottenham maçında son düdüğü beklemeden soyunma odasına giden Ronaldo'yu Chelsea maçında kadro dışı bırakmıştı. Kadro dışı kararı sonrası Ronaldo'ya bir şok da Ballon d'Or ödüllerinden geldi ve o liste ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...