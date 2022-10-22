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Haberler Galeri Son dakika: Kadro dışı kalan Ronaldo'ya bir şok daha! Ballon d'Or ödüllerindeki o liste sızdırıldı...
Giriş Tarihi: 22.10.2022 21:08 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 22:02

Son dakika: Kadro dışı kalan Ronaldo'ya bir şok daha! Ballon d'Or ödüllerindeki o liste sızdırıldı...

Son dakika haberi: Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor. Teknik direktör Erik Ten Hag, Tottenham maçında son düdüğü beklemeden soyunma odasına giden Ronaldo'yu Chelsea maçında kadro dışı bırakmıştı. Kadro dışı kararı sonrası Ronaldo'ya bir şok da Ballon d'Or ödüllerinden geldi ve o liste ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kadro dışı kalan Ronaldo’ya bir şok daha! Ballon d’Or ödüllerindeki o liste sızdırıldı...

Bu sezon Manchester United'da mutsuz olan ve teknik direktör Erik Ten Hag sonrası yedek kulübesine mahkum olan Ronaldo, geçtiğimiz günlerde oynanan Tottenham maçında son düdüğü beklemeden soyunma odasına gitmişt ve daha sonra kulüp tarafından cezalandırılmıştı.

Son dakika: Kadro dışı kalan Ronaldo’ya bir şok daha! Ballon d’Or ödüllerindeki o liste sızdırıldı...

KULÜP KARARIYLA RONALDO KADRO DIŞI BIRAKILDI

Tottenham maçındaki hareketi sebebiyle cezalandırılan Ronaldo, bugün oynanan Chelsea maçı öncesi kadro dışı bırakıldı ve bu karar futbol dünyasında geniş yankı buldu.

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Son dakika: Kadro dışı kalan Ronaldo’ya bir şok daha! Ballon d’Or ödüllerindeki o liste sızdırıldı...

Ronaldo ile Manchester United arasındaki ipleri koparan bu karar sonrası Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Son dakika: Kadro dışı kalan Ronaldo’ya bir şok daha! Ballon d’Or ödüllerindeki o liste sızdırıldı...

Kadro dışı kalan 37 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Manchester United Menajeri Erik ten Hag, "Yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu ikinci kez oldu. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak" ifadesini kullandı.

Son dakika: Kadro dışı kalan Ronaldo’ya bir şok daha! Ballon d’Or ödüllerindeki o liste sızdırıldı...

BİR ŞOK DA BALLON D'OR ÖDÜLLERİNDEN

Kadro dışı şokuyla karşı karşıya kalan Ronaldo'ya bir şok da Ballon d'Or ödüllerinden geldi. Geçtiğimiz hafta Ballon d'Or ödülleri belli olmuş ve Karim Benzema dünyanın en iyi futbolcusu seçilmişti.

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