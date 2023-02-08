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Haberler Galeri Son dakika: Kasımpaşa oyuncuları Bahoken ve Koita deprem anını anlattı! "O iki dakika bir saat gibi geldi"
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:54

Son dakika: Kasımpaşa oyuncuları Bahoken ve Koita deprem anını anlattı! "O iki dakika bir saat gibi geldi"

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 şehirde gerçekleşen depremin ardından Hatayspor ile maç yapan Kasımpaşa da depreme yakalanan takımlardan biri oldu. Takımın önemli iki oyuncusu Stephane Bahoken ve Fode Koita depremde yaşadıklarını korkulu anları anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Kasımpaşa oyuncuları Bahoken ve Koita deprem anını anlattı! O iki dakika bir saat gibi geldi

Tüm Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın felaketinde Kahramanmaraş merkezin depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Tüm spor kulüpleri Ahmet için başsağlığı mesajı yayınladı.

Son dakika: Kasımpaşa oyuncuları Bahoken ve Koita deprem anını anlattı! O iki dakika bir saat gibi geldi

YENİ MALATYASPOR'UN PAYLAŞIMI

"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan"

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Son dakika: Kasımpaşa oyuncuları Bahoken ve Koita deprem anını anlattı! O iki dakika bir saat gibi geldi

ATSU ENKAZDAN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor-Kasımpaşa maçından sonra şehirde olan Kasımpaşa takımı da, Hatayspor gibi depremi yaşayan takımlardan biri oldu.

Son dakika: Kasımpaşa oyuncuları Bahoken ve Koita deprem anını anlattı! O iki dakika bir saat gibi geldi

Hatayspor'a galibiyet golünü atan Christian Atsu da deprem sonrası enkazın altında kalan oyuncularında biriydi. Atsu'nun dün itibarıyla enkaz altındna çıkarıldığı haberi gelmişti.

Son dakika: Kasımpaşa oyuncuları Bahoken ve Koita deprem anını anlattı! O iki dakika bir saat gibi geldi

KASIMPAŞALI FUTBOLCULAR BAHOKEN VE KOITA YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Kasımpaşa'nın futbolcuları Stephane Bahoken ve Fode Koita Hatay maçından sonra kaldıkları şehirde yıkıcı epreme yakalanma anını Fransız basınına anlattı.

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