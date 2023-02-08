Tüm Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın felaketinde Kahramanmaraş merkezin depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Tüm spor kulüpleri Ahmet için başsağlığı mesajı yayınladı.