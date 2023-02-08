Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
09:54
Son dakika: Kasımpaşa oyuncuları Bahoken ve Koita deprem anını anlattı! "O iki dakika bir saat gibi geldi"
Son dakika haberleri: Tüm Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 şehirde gerçekleşen depremin ardından Hatayspor ile maç yapan Kasımpaşa da depreme yakalanan takımlardan biri oldu. Takımın önemli iki oyuncusu Stephane Bahoken ve Fode Koita depremde yaşadıklarını korkulu anları anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...