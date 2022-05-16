Giriş Tarihi: 16.05.2022 18:36
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
18:38
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu için istenen çılgın bonservis belli oldu! Galatasaray bu miktarın altındakileri elinin tersiyle itecek
Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, ligi en iyi noktada bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Futbolda kaos dolu bir yıl geçiren sarı-kırmızılı camia, gelecek sezona daha sakin bir ortamda girmek istiyor. Öte yandan Galatasaray'da bu sezon değerini en çok arttıran oyunculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun da değeri ortaya çıktı. Yönetim, belirlenen çılgın bonservisin altında teklifleri kabul etmeyecek. İşte son dakika haberinin detayları...