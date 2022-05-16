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Haberler Galeri Son dakika: Kerem Aktürkoğlu için istenen çılgın bonservis belli oldu! Galatasaray bu miktarın altındakileri elinin tersiyle itecek
Giriş Tarihi: 16.05.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 18:38

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu için istenen çılgın bonservis belli oldu! Galatasaray bu miktarın altındakileri elinin tersiyle itecek

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, ligi en iyi noktada bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Futbolda kaos dolu bir yıl geçiren sarı-kırmızılı camia, gelecek sezona daha sakin bir ortamda girmek istiyor. Öte yandan Galatasaray'da bu sezon değerini en çok arttıran oyunculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun da değeri ortaya çıktı. Yönetim, belirlenen çılgın bonservisin altında teklifleri kabul etmeyecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu için istenen çılgın bonservis belli oldu! Galatasaray bu miktarın altındakileri elinin tersiyle itecek

Son dakika haberleri... Futbolda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakmak üzere olan Galatasaray, bitimi yaklaşan 2021-2022 sezonunu en iyi noktada tamamlamanın peşinde.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu için istenen çılgın bonservis belli oldu! Galatasaray bu miktarın altındakileri elinin tersiyle itecek

Süper Lig'de sezona Fatih Terim ile başlayan sarı-kırmızılılar, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik direktörle yollarını ayırmıştı.

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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu için istenen çılgın bonservis belli oldu! Galatasaray bu miktarın altındakileri elinin tersiyle itecek

Terim'in yerine gelen Domenec Torrent de beklentileri karşılayamadı ve Galatasaray'da kötü gidişatı sona erdiremedi.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu için istenen çılgın bonservis belli oldu! Galatasaray bu miktarın altındakileri elinin tersiyle itecek

Ligin son ve 38. haftasına girilirken sarı-kırmızılı takım, 48 puanla 13. sırada yer alıyor. Kalan maçlarını kazanmak isteyen Galatasaray, ligi en iyi noktada bitirmek için çalışıyor.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu için istenen çılgın bonservis belli oldu! Galatasaray bu miktarın altındakileri elinin tersiyle itecek

Öte yandan başkanlık seçimi sürecine de giren Galatasaray'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı.

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