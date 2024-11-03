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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 100 milyon Euro ile Türk futbol tarihine geçecek
Giriş Tarihi: 03.11.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 15:51

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 100 milyon Euro ile Türk futbol tarihine geçecek

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın dün gece oynadığı Farense maçına yine damgasını vurdu... Milli futbolcumuz 9 maçta 8 gol-3 asistlik performansıyla Benfica kariyerindeki inanılmaz başlangıcını sürdürdü. Maç sonrası Kerem için Portekiz basınından gündeme bomba gibi düşen 100 milyon Euro'luk bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 100 milyon Euro ile Türk futbol tarihine geçecek

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın dün gece oynadığı Farense maçında asistini yaparak 9 maçta 8 gol-3 asistlik istatistiğe imza attı. Maç sonrası Kerem için Portekiz basınından gündeme bomba gibi düşen 100 milyon Euro'luk bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 100 milyon Euro ile Türk futbol tarihine geçecek

Portekiz devi Benfica, ligin 10. haftasında dün akşam Farense'ye konuk oldu. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ve puanını 22'ye yükseltti.

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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 100 milyon Euro ile Türk futbol tarihine geçecek

Farense, maçın 15. dakikasında Poveda'nın golüyle taraftarı önünde 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Benfica, 21'de Carreras'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Konuk ekip bu kez 54'te Pavlidis ile golü bularak mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 100 milyon Euro ile Türk futbol tarihine geçecek

KEREM BU KEZ ASİST YAPTI

Benfica'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, dün akşamı da boş geçmedi.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 100 milyon Euro ile Türk futbol tarihine geçecek

26 yaşındaki milli kanat oyuncusu, Benfica'nın ilk golünün asistini yapan isim oldu.

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