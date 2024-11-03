SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 100 milyon Euro ile Türk futbol tarihine geçecek

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın dün gece oynadığı Farense maçında asistini yaparak 9 maçta 8 gol-3 asistlik istatistiğe imza attı. Maç sonrası Kerem için Portekiz basınından gündeme bomba gibi düşen 100 milyon Euro'luk bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...