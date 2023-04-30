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Haberler Galeri SON DAKİKA: Konyaspor-Trabzonspor maçı sonras bomba sözler! "Trabzonspor'da oynamak istemiyor" diyerek eleştirdi...
Giriş Tarihi: 30.04.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 09:55

SON DAKİKA: Konyaspor-Trabzonspor maçı sonras bomba sözler! "Trabzonspor'da oynamak istemiyor" diyerek eleştirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında son şampiyon Trabzonspor, zorlu rakibi Konyaspor'a konuk oldu ve 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti. Hamsik ile golü bulan Fırtına, Pozuelo ve Soner'in gollerine engel olamadı ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Maçın ardından usta yazarlar Erman Toroğlu ve İskender Günen, Trabzonspor için çok çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA: Konyaspor-Trabzonspor maçı sonras bomba sözler! Trabzonspor’da oynamak istemiyor diyerek eleştirdi...

Spor Toto Süper Lig'e Trabzonspor deplasmanda zorlu rakibi Konyaspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu ve üst üste ikinci ve son 5 maçındaki 4. mağlubiyetini aldı.

SON DAKİKA: Konyaspor-Trabzonspor maçı sonras bomba sözler! Trabzonspor’da oynamak istemiyor diyerek eleştirdi...

Yeni teknik direktör Nenad Bjelica ile ilk 2 maçını kaybeden Trabzonspor, Hamsik ile erken dakikalarda 1-0 öne geçse de, Pozuelo ve Soner Dikmen'in gollerine engel olamadı.

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SON DAKİKA: Konyaspor-Trabzonspor maçı sonras bomba sözler! Trabzonspor’da oynamak istemiyor diyerek eleştirdi...

NENAD BJELİCA'DAN OYUNCULARA GÖZDAĞI

Trabzon'un başında çıktığı iki maçtan da puansız ayrılan Nenad Bjelica önemli mesajlar verdi. Hırvat hoca şöyle konuştu: "İlk yarıda iyi futbol oynadık. Ancak ikinci yarıda 10 kişi kalmak bizi etkiledi. Elimizde şu an oynamaya hazır 14-15 tane oyuncu var. Bunlardan 3-4 tanesi kiralık, sözleşmesi bitecekler de var. Sezon sonuna kadar, oyuncuları tanıma fırsatı bulacağız. Bizimle beraber mentalitesi iyi olan oyuncularla devam edeceğiz."

SON DAKİKA: Konyaspor-Trabzonspor maçı sonras bomba sözler! Trabzonspor’da oynamak istemiyor diyerek eleştirdi...

İSKENDER GÜNEN: DEĞİŞİM İÇİN ZAMAN GEREKLİ

"TAKIMA BÜYÜK KATKILAR VEREN MARKOVIC NEDENSE KULÜBEDE!"

Geçen haftadan değişik bir 11 sahaya çıktı. Doğucan ve Bardhi sağ kenarda, Trezeguet solda ve Umut Bozok, Maxi Gomez'in yerinde. Geldiği günden beri takıma büyük katkı veren Markovic ise nedense kulübede! Herhalde teknik adam, diğer oyuncuların da performansını görmek istiyor.

SON DAKİKA: Konyaspor-Trabzonspor maçı sonras bomba sözler! Trabzonspor’da oynamak istemiyor diyerek eleştirdi...

"FİNAL PASI YETERSİZLİĞİ İKİNCİ GOLÜ GETİRMEDİ"

Maça iyi başlangıç yapan taraf Trabzonspor'du. Hamsik ile öne geçtikten sonra Konyaspor'un çok adamla gelerek riskleri aldığı anlar var. Bu bölümde ikinci golü bulabilecek pozisyonlar elde etti. Fakat önde final pası yetersizliği ikinci golü getirmedi.

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