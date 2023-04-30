Giriş Tarihi: 30.04.2023 09:53
Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
09:55
SON DAKİKA: Konyaspor-Trabzonspor maçı sonras bomba sözler! "Trabzonspor'da oynamak istemiyor" diyerek eleştirdi...
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında son şampiyon Trabzonspor, zorlu rakibi Konyaspor'a konuk oldu ve 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti. Hamsik ile golü bulan Fırtına, Pozuelo ve Soner'in gollerine engel olamadı ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Maçın ardından usta yazarlar Erman Toroğlu ve İskender Günen, Trabzonspor için çok çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...