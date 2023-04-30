NENAD BJELİCA'DAN OYUNCULARA GÖZDAĞI

Trabzon'un başında çıktığı iki maçtan da puansız ayrılan Nenad Bjelica önemli mesajlar verdi. Hırvat hoca şöyle konuştu: "İlk yarıda iyi futbol oynadık. Ancak ikinci yarıda 10 kişi kalmak bizi etkiledi. Elimizde şu an oynamaya hazır 14-15 tane oyuncu var. Bunlardan 3-4 tanesi kiralık, sözleşmesi bitecekler de var. Sezon sonuna kadar, oyuncuları tanıma fırsatı bulacağız. Bizimle beraber mentalitesi iyi olan oyuncularla devam edeceğiz."