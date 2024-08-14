Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Lille kalecisi Lucas Chevalier'den olay açıklama! "Aptal olduklarını..." | Mourinho'yu ve tribünleri çıldırtmıştı
Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:09

SON DAKİKA: Lille kalecisi Lucas Chevalier'den olay açıklama! "Aptal olduklarını..." | Mourinho'yu ve tribünleri çıldırtmıştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Fransız ekibi Lille ile uzatmada 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Lille kalecisi Lucas Chevalier maç sırasında yaptığı hareketlerle Jose Mourinho ve Fenerbahçe tribünlerinin çıldırttı. 22 yaşındaki Fransız eldiven yaptıkları yetmezmiş gibi maç sonrası da skandal açıklamalara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Lille kalecisi Lucas Chevalier’den olay açıklama! Aptal olduklarını... | Mourinho’yu ve tribünleri çıldırtmıştı

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Lille maçında rakip takım kalecisi Lucas Chevalier'in hareketleri damga vurdu.

SON DAKİKA: Lille kalecisi Lucas Chevalier’den olay açıklama! Aptal olduklarını... | Mourinho’yu ve tribünleri çıldırtmıştı

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de 90 dakika sonunda rakibini 1-0 yenerek karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Lille kalecisi Lucas Chevalier’den olay açıklama! Aptal olduklarını... | Mourinho’yu ve tribünleri çıldırtmıştı

Mücadelenin uzatma dakikalarında Lille'in penaltı golü geldi ve Fenerbahçe toplamda 3-2'lik skorla play-off turuna veda etti.

SON DAKİKA: Lille kalecisi Lucas Chevalier’den olay açıklama! Aptal olduklarını... | Mourinho’yu ve tribünleri çıldırtmıştı

LILLE KALECİSİNDEN OLAY HAREKET

Lille'in 22 yaşındaki kalecisi Lucas Chevalier, tribünlerden atılan madde sonrasında 59. dakikada yerde kaldı.

SON DAKİKA: Lille kalecisi Lucas Chevalier’den olay açıklama! Aptal olduklarını... | Mourinho’yu ve tribünleri çıldırtmıştı

Chevalier'in yerde kalması sonucunda uzun bir süre oyun dururken mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez, anons yapılmasını istedi.

SON DAKİKA