Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
10:09
SON DAKİKA: Lille kalecisi Lucas Chevalier'den olay açıklama! "Aptal olduklarını..." | Mourinho'yu ve tribünleri çıldırtmıştı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Fransız ekibi Lille ile uzatmada 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Lille kalecisi Lucas Chevalier maç sırasında yaptığı hareketlerle Jose Mourinho ve Fenerbahçe tribünlerinin çıldırttı. 22 yaşındaki Fransız eldiven yaptıkları yetmezmiş gibi maç sonrası da skandal açıklamalara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...