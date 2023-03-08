Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 13:43

Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...

Son dakika haberleri: Premier Lig'de pazar günü oynanan Liverpool-Manchester United maçında tarihi bir skor ortaya çıktı ve Klopp'un takımı Kırmızı Şeytanlar'ı tam 7-0 mağlup etti. Ezeli rekabette alınan tarihi sonucun ardından en çok konuşulan isimlerden biri de Wout Weghorst oldu. Sahaya çıkan tünelde Liverpool logosuna dokunduğu görülen ve büyük tepkiler alan Weghorst, o görüntüyle alakalı açıklamalar yaptı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst’a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...

Premier Lig'de Liverpool, ezeli rakibi Manchester United'ı Salah (2), Nunez (2), Gakpo (2) ve Firmino'nun golleriyle tam 7-0 yenerek tarihe geçen bir maça imza attı.

Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst’a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...

LIVERPOOL 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Klopp ve öğrencileri bu tarihi skordan sonra taraftarın gönlünü kazandı. Ligde son maç 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Liverpool, bu maçlarda hiç gol yemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst’a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...

KLOPP: 'HARİKA BİR FUTBOL OYNADIK'

Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, maçın ardından açıklama yaparak, "İlk andan itibaren harika bir futbol oynadık. Rakip oyuncuya, 3-4 kişi birden saldırdı. Tek kelimeyle mükemmeldik" dedi.

Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst’a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...

TEN HAG: SAHADA KAFASINI KAYBETMİŞ 11 İNSAN VARDI'

4 maç aradan sonra ligde mağlup olan Manchester United'ın hocası Erik ten Hag ise "Bu şekilde kaybedemezsin. Sahada, kafasını kaybetmiş 11 tane insan vardı. Ortada profesyonellik yoktu" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst’a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...

Pazar günkü maçta sahaya çıkan tünelden yürüyen ve Van Dijk ile birlikte Liverpool logosuna dokunan Weghorst, taraftardan büyük tepki gördü.

SON DAKİKA