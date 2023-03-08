Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst’a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...

LIVERPOOL 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Klopp ve öğrencileri bu tarihi skordan sonra taraftarın gönlünü kazandı. Ligde son maç 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Liverpool, bu maçlarda hiç gol yemedi.