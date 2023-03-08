Giriş Tarihi: 08.03.2023 13:37
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
13:43
Son dakika: Liverpool logosuna dokunan Weghorst'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Kendisini böyle savundu...
Son dakika haberleri: Premier Lig'de pazar günü oynanan Liverpool-Manchester United maçında tarihi bir skor ortaya çıktı ve Klopp'un takımı Kırmızı Şeytanlar'ı tam 7-0 mağlup etti. Ezeli rekabette alınan tarihi sonucun ardından en çok konuşulan isimlerden biri de Wout Weghorst oldu. Sahaya çıkan tünelde Liverpool logosuna dokunduğu görülen ve büyük tepkiler alan Weghorst, o görüntüyle alakalı açıklamalar yaptı. İşte tüm detaylar...