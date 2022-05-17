Giriş Tarihi: 17.05.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 17:40

Son dakika: Luis Suarez bombası patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... | Şartlar belli oldu

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de dev kulüpler gelecek sezon transfer planlamasını yapmaya başladı. Süper Lig devleri, önümüzdeki sezon şampiyon olacak kadroyu oluşturmak için transfer çalışmalarına da başladı. Özellikle golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız oyuncu Luis Suarez'i gündemine almıştı. Kanarya'nın transfer etmek istediği yıldız oyuncuya Beşiktaş ve Galatasaray da talip oldu. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Suarez'in transfer şartları da açıklandı. Peki; Suarez hangi takıma transfer olacak? İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...