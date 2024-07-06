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Haberler Galeri SON DAKİKA: Merih Demiral’a verilen skandal cezanın perde arkası ortaya çıktı! Tezgahı adım adım kurmuşlar…
Giriş Tarihi: 06.07.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 08:41

SON DAKİKA: Merih Demiral’a verilen skandal cezanın perde arkası ortaya çıktı! Tezgahı adım adım kurmuşlar…

Son dakika haberleri… Avusturya ve Alman lobisinin uğraşları sonucunda 'Bozkurt' işareti yapılan Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maçla cezalandırıldı. Milli futbolcumuza verilen skandal ceza için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sunduğu savunma da yeterli olmadı. Merih Demiral, Hollanda karşılaşmasında ve olası yarı final maçında sahada olamayacak. Öte yandan SABAH Spor müdürü Murat Özbostan, Merih Demiral'a verilen skandal cezanın perde arkasını da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Merih Demiral’a verilen skandal cezanın perde arkası ortaya çıktı! Tezgahı adım adım kurmuşlar…

Son dakika haberleri… Avusturya'yı 2-1 devirdiğimiz maçta Merih Demiral'ın gol sevinçleri için yaptığı bozkurt hareketi sonrasında Avusturya ve Alman lobisi devreye girip soruşturma açılmasına neden olmuştu.

SON DAKİKA: Merih Demiral’a verilen skandal cezanın perde arkası ortaya çıktı! Tezgahı adım adım kurmuşlar…

Dün öğlen verilen karar doğrultusunda milli futbolcu 2 maç men cezası aldı. Çıkan karar, hukuki süreç ve emsal olaylarda farklı kararlar çıkması Türkiye'de infiale yol açarken perde arkasında ise farklı gelişmeler yaşandı.

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SON DAKİKA: Merih Demiral’a verilen skandal cezanın perde arkası ortaya çıktı! Tezgahı adım adım kurmuşlar…

SABAH Spor müdürü Murat Özbostan, Merih Demiral'a verilen cezanın perde arkasını böyle açıkladı…

SON DAKİKA: Merih Demiral’a verilen skandal cezanın perde arkası ortaya çıktı! Tezgahı adım adım kurmuşlar…

MURAT ÖZBOSTAN: "BİR BAHANE ARIYORLARDI"

Türk Milli Takımı'nın Almanya'daki başarısının rahatsızlık yarattığını daha önce ifade etmiştim. Özellikle de Avusturya'yı elememiz, düşmanlarımız için bardağı taşıran damla oldu.

SON DAKİKA: Merih Demiral’a verilen skandal cezanın perde arkası ortaya çıktı! Tezgahı adım adım kurmuşlar…

Bir bahane arıyorlardı ve bu bahanenin üzerine giderek bir kamuoyu oluşturup kullanarak operasyonu bitirdiler.

Peki neler yaşandı:

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