Giriş Tarihi: 06.07.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
08:41
SON DAKİKA: Merih Demiral’a verilen skandal cezanın perde arkası ortaya çıktı! Tezgahı adım adım kurmuşlar…
Son dakika haberleri… Avusturya ve Alman lobisinin uğraşları sonucunda 'Bozkurt' işareti yapılan Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maçla cezalandırıldı. Milli futbolcumuza verilen skandal ceza için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sunduğu savunma da yeterli olmadı. Merih Demiral, Hollanda karşılaşmasında ve olası yarı final maçında sahada olamayacak. Öte yandan SABAH Spor müdürü Murat Özbostan, Merih Demiral'a verilen skandal cezanın perde arkasını da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…