Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
11:45
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile Mesut Özil arasında soyunma odasında neler yaşandığı da ortaya çıktı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin aldığı çarpıcı kararı değerlendirirken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ise çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...