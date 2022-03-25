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Haberler Galeri Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olay kadro dışı iddiası! "Ali Koç bir süredir..."
Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:45

Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olay kadro dışı iddiası! "Ali Koç bir süredir..."

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile Mesut Özil arasında soyunma odasında neler yaşandığı da ortaya çıktı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin aldığı çarpıcı kararı değerlendirirken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ise çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olay kadro dışı iddiası! Ali Koç bir süredir...

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile Mesut Özil arasında soyunma odasında neler yaşandığı da ortaya çıktı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin aldığı çarpıcı kararı değerlendirirken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ise çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olay kadro dışı iddiası! Ali Koç bir süredir...

Fenerbahçe'de dün 2 kritik oyuncusu için verilen kararla sarsıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı kalırken, resmi siteden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı ancak detaylar paylaşılmadı.

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Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olay kadro dışı iddiası! Ali Koç bir süredir...

Olayın perde arkasında ise 'oyundan çıkma' polemiği yatıyor. Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'den büyük sükse yaparak kadrosuna kattığı ve tüm dünyanın gözünün F.Bahçe'ye çevrilmesine neden olan Mesut Özil, özellikle son iki maçta sahadan alınmasına sinirlendi.

Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olay kadro dışı iddiası! Ali Koç bir süredir...

33 yaşındaki yıldız, Konya karşısında 45. dakikada kulübeye çekilince teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. "Beni neden çıkartıyorsun?" sorusunu hocasına yönelten Özil, kramponunu yere attı.

Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olay kadro dışı iddiası! Ali Koç bir süredir...

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK
Mesut Özil'in bu hareketi sonrasında Ozan Tufan da takım arkadaşını teselli edip destek verince o da İsmail Kartal'ın kara listesine girdi.

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