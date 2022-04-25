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Haberler Galeri Son dakika: Metin Öztürk yeni teknik direktör ve transfer planını açıkladı! "3 sene sonra Galatasaray'ın hocası olabilir"
Giriş Tarihi: 25.04.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 18:43

Son dakika: Metin Öztürk yeni teknik direktör ve transfer planını açıkladı! "3 sene sonra Galatasaray'ın hocası olabilir"

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçime gitme kararı aldı. 30 Nisan'da yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylardan birisi olan Metin Öztürk, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda takımın başına getirmek istediği teknik direktörü tarif etti. Öte yandan transfer planlarını da anlatan Öztürk, basında ismi geçen hocalardan birini ise veto etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Metin Öztürk yeni teknik direktör ve transfer planını açıkladı! 3 sene sonra Galatasaray’ın hocası olabilir

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçildikleri takdirde kulübe sağlayacakları kaynaklardan transfer çalışmalarına, liseli-lisesiz ayrımından teknik direktör konusuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Metin Öztürk yeni teknik direktör ve transfer planını açıkladı! 3 sene sonra Galatasaray’ın hocası olabilir

D-Smart ekranlarında DHA Spor Muhabiri Serhan Türk'ün sorularını içtenlikle yanıtlayan Öztürk, gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Metin Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

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Son dakika: Metin Öztürk yeni teknik direktör ve transfer planını açıkladı! 3 sene sonra Galatasaray’ın hocası olabilir

"BİR ÖNCEKİ YÖNETİM YÜZDE 32 OYLA GELDİ"

"Galatasaray taraftarı maddi konulara bakmaz, saha sonuçlarına bakar. En çok şampiyon olan takım Galatasaray. Galatasaray'a seçilen bir başkan, şampiyonluk hedefi dışında geliyorsa gelmesin zaten. Kimin kime oy vereceğini bilmiyoruz. 30 Nisan sabahında lise bahçesine gelin, oyunuzu kullanın. Bir önceki yönetim 5 bin kişinin oy kullandığı seçimde yüzde 32 oyla geldi. 2 bin kişinin katıldığı bir genel kurulda çoğunluğu alsanız ne olur, almasanız ne olur. Üyelere çağrım, gelin oyunuzu kullanın, tatile öyle gidin."

Son dakika: Metin Öztürk yeni teknik direktör ve transfer planını açıkladı! 3 sene sonra Galatasaray’ın hocası olabilir

"BU SEZON 250 MİLYON LİRALIK AVRUPA GELİRİMİZ OLMAYACAK"

"Maddi konularla planlarımız var, Burak Elmas ve yönetimi kalsaydı, onlar da bu maddi sorunları çözecek girişimleri yapardı. Bu sezon 250 milyon liralık Avrupa gelirimiz olmayacak. Diğer ödemeler ile birlikte yaklaşık 1.5 milyar liralık bir paraya ihtiyaç duyulacak."

Son dakika: Metin Öztürk yeni teknik direktör ve transfer planını açıkladı! 3 sene sonra Galatasaray’ın hocası olabilir

"BİZ CEBİMİZDE PARAYLA GELİYORUZ"

"Kasa kolaylığı gibi bir yaklaşım doğru değil. Kasada para yok, biz cebimizde parayla geliyoruz. Bir yandan 3 ay ve 6 aylık projelerle kasaya para getirecek planlamalar yapıyoruz. Bir de anlık ödemeler için paraya ihtiyaç var. Bankalar Birliği temsilcilerine gidip, kısa vadede nakit akışını nasıl yapabileceğimizi soracağız. Ya köprü kredi verecekler ya da küçülün diyecekler. Galatasaray küçülerek büyüyecek bir kurum değil. Dün Riva'daydım, Galatasaray'ın Riva'da 3 yıl içinde alacağı 1.5 milyarlık bir gelir var. Biz acaba 3 aylık sürede bunu alabilir miyiz diye modelleyip, genel kurulun onayına sunacağız."

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