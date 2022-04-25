"BİZ CEBİMİZDE PARAYLA GELİYORUZ"

"Kasa kolaylığı gibi bir yaklaşım doğru değil. Kasada para yok, biz cebimizde parayla geliyoruz. Bir yandan 3 ay ve 6 aylık projelerle kasaya para getirecek planlamalar yapıyoruz. Bir de anlık ödemeler için paraya ihtiyaç var. Bankalar Birliği temsilcilerine gidip, kısa vadede nakit akışını nasıl yapabileceğimizi soracağız. Ya köprü kredi verecekler ya da küçülün diyecekler. Galatasaray küçülerek büyüyecek bir kurum değil. Dün Riva'daydım, Galatasaray'ın Riva'da 3 yıl içinde alacağı 1.5 milyarlık bir gelir var. Biz acaba 3 aylık sürede bunu alabilir miyiz diye modelleyip, genel kurulun onayına sunacağız."