Giriş Tarihi: 25.04.2022 18:37
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
18:43
Son dakika: Metin Öztürk yeni teknik direktör ve transfer planını açıkladı! "3 sene sonra Galatasaray'ın hocası olabilir"
Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçime gitme kararı aldı. 30 Nisan'da yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylardan birisi olan Metin Öztürk, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda takımın başına getirmek istediği teknik direktörü tarif etti. Öte yandan transfer planlarını da anlatan Öztürk, basında ismi geçen hocalardan birini ise veto etti. İşte son dakika haberinin detayları...