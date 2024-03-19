Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:49

SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında derbi mücadelesi oynandı. Şampiyonluk yarışı açısından oldukça kritik olan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-2 kazanmayı başardı. Zorlu maçın son düdüğüyle birlikte sahada istenmeyen olaylar yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolcularla yumruklu kavgaya girişti. Yaşananların ardından ise şok bir gerçek ortaya çıktı. Sahaya ilk atlayan Trabzonsporlu taraftar hakkında kimsenin beklemediği flaş detay adeta şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi 30. hafta maçları oynandı. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Fred (2) ve Batshuayi'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, zirve yarışında hata yapmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Ancak Pazar günü Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası hiç istenmeyen olaylar yaşandı.

SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.

SON DAKİKA