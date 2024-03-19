Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
14:49
SON DAKİKA: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında derbi mücadelesi oynandı. Şampiyonluk yarışı açısından oldukça kritik olan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-2 kazanmayı başardı. Zorlu maçın son düdüğüyle birlikte sahada istenmeyen olaylar yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolcularla yumruklu kavgaya girişti. Yaşananların ardından ise şok bir gerçek ortaya çıktı. Sahaya ilk atlayan Trabzonsporlu taraftar hakkında kimsenin beklemediği flaş detay adeta şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…