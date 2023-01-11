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Haberler Galeri Son dakika: Portekiz basını duyurdu! Samet Akaydin transferi sonrası Jorge Jesus'a yeni İspanyol golcü...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:20

Son dakika: Portekiz basını duyurdu! Samet Akaydin transferi sonrası Jorge Jesus'a yeni İspanyol golcü...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Liderlik şansını kaçıran Fenerbahçe ligin ilk yarısının son maçında Gaziantep ile karşılaşacak. Ara transfer döneminin yarın başlayacak olmasıyla birlikte yeni bir golcü hamlesi de gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Portekiz basını duyurdu! Samet Akaydin transferi sonrası Jorge Jesus’a yeni İspanyol golcü...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Ligi'inde ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe zirveden 4 puan uzak kaldı. Derbi maçından sonra açıklama yapan Jorge Jesus, bu mağlubiyetten kendisinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Son dakika: Portekiz basını duyurdu! Samet Akaydin transferi sonrası Jorge Jesus’a yeni İspanyol golcü...

Ara transfer döneminin 12 Ocak'ta başlayacak olması sebebiyle transfer hazırlıklarını yapan sarı-lacivertli takım transfer sezonuna hızlı girdi.

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Son dakika: Portekiz basını duyurdu! Samet Akaydin transferi sonrası Jorge Jesus’a yeni İspanyol golcü...

Savunmaya yeni bir takviye yapılmasını isteyen Jorge Jesus'un da onayıyla birlikte Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen 28 yaşındaki Samet Akaydin'i kadrosuna kattı.

Son dakika: Portekiz basını duyurdu! Samet Akaydin transferi sonrası Jorge Jesus’a yeni İspanyol golcü...

SAMET AKAYDİN'İN MAAŞI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin tarafından yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Son dakika: Portekiz basını duyurdu! Samet Akaydin transferi sonrası Jorge Jesus’a yeni İspanyol golcü...

Fenerbahçe Samet Akaydin için 4 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncuya da yıllık 15 milyon TL maaş ödemesi yapacak. Samet Akaydin'in bugün Fenerbahçe'nin tesislerine gelmesi bekleniyor.

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