Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
16:20
Son dakika: Portekiz basını duyurdu! Samet Akaydin transferi sonrası Jorge Jesus'a yeni İspanyol golcü...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Liderlik şansını kaçıran Fenerbahçe ligin ilk yarısının son maçında Gaziantep ile karşılaşacak. Ara transfer döneminin yarın başlayacak olmasıyla birlikte yeni bir golcü hamlesi de gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...