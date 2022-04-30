Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 10:37

Son dakika: Rıdvan Yılmaz için nefes kesen pazarlık! Transfer bombası patlıyor

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. Bir yandan oyuncu arayışlarını sürdüren Kartal'da kadrodaki oyunculara da teklifler geliyor. Son olarak İtalyan ekibi Torino, Rıdvan Yılmaz için devreye girdi ve teklifini yaptı. Kıran kırana geçen pazarlıkta İtalyan ekibi teklifini arttırdı. İşte tüm detaylar...