Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:06
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
16:06
Son dakika Ronaldo haberleri: Fernando Santos'tan olay Ronaldo itirafı! "Ona yedek kalacaksın' dediğimde bana..."
Son dakika haberi... Dünya Kupası'ndaki İsviçre maçında yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile tartışıp bavullarını toplayarak Katar'ı terk etme kararı aldığı iddia edilmişti. Fernando Santos, çeyrek finaldeki Fas karşılaşması öncesi basın toplantısında Ronaldo ile yaptığı konuşmada aralarında neler yaşandığı tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...