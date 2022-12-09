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Haberler Galeri Son dakika Ronaldo haberleri: Fernando Santos'tan olay Ronaldo itirafı! "Ona yedek kalacaksın' dediğimde bana..."
Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:06

Son dakika Ronaldo haberleri: Fernando Santos'tan olay Ronaldo itirafı! "Ona yedek kalacaksın' dediğimde bana..."

Son dakika haberi... Dünya Kupası'ndaki İsviçre maçında yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile tartışıp bavullarını toplayarak Katar'ı terk etme kararı aldığı iddia edilmişti. Fernando Santos, çeyrek finaldeki Fas karşılaşması öncesi basın toplantısında Ronaldo ile yaptığı konuşmada aralarında neler yaşandığı tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Ronaldo haberleri: Fernando Santos’tan olay Ronaldo itirafı! Ona yedek kalacaksın’ dediğimde bana...

Son dakika haberi... Dünya Kupası'ndaki İsviçre maçında yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile tartışıp bavullarını toplayarak Katar'ı terk etme kararı aldığı iddia edilmişti. Fernando Santos, çeyrek finaldeki Fas karşılaşması öncesi basın toplantısında Ronaldo ile yaptığı konuşmada aralarında neler yaşandığı tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Ronaldo haberleri: Fernando Santos’tan olay Ronaldo itirafı! Ona yedek kalacaksın’ dediğimde bana...

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yendiği son 16 turu maçında kulübede oturarak tam 14.5 yıl sonra yedek kalmıştı.

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Son dakika Ronaldo haberleri: Fernando Santos’tan olay Ronaldo itirafı! Ona yedek kalacaksın’ dediğimde bana...

Portekiz çeyrek final biletini alırken, maç sonu gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Bütün takım tribünlerle kutlama yaparken, Portekizli yıldız tek başına soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Son dakika Ronaldo haberleri: Fernando Santos’tan olay Ronaldo itirafı! Ona yedek kalacaksın’ dediğimde bana...

"RONALDO KAMPI TERK ETMEYE KALKTI" İDDİASI

Record gazetesi ise geçtiğimiz gün İsviçre maçında yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de oynamadığı için bavullarını toplayıp Katar'ı terk etme kararı aldığını öne sürmüştü.

Son dakika Ronaldo haberleri: Fernando Santos’tan olay Ronaldo itirafı! Ona yedek kalacaksın’ dediğimde bana...

Haberde Portekizli süper yıldızın teknik direktör Fernando Santos'la gergin bir görüşme yaptığı ve hocasına büyük tepki gösterdiği de belirtilmişti.

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