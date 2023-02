Futbolda yılın en iyileri dün yapılan törende belli oldu. FIFA'nın 2022 yılının en iyileri için düzenlediği törende (The Best FIFA Football Awards) yılın en iyileri ödüllerini alırken, 2022 yılının en iyi 11'i de seçildi. FIFA tarafından organize edilen 2022 yılının en iyileri ödül töreni (The Best FIFA Football Awards) Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Pleyel Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü Arjantin Milli Takımı ve Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Lionel Messi kazandı.