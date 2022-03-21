Son dakika: Ahmet Çakar'dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! "Penaltı kararı..."

Verdiğim örnek kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun tam belgesidir. Ayrıca Berkan ve Taylan, 'oyundan alınamazlar' diye bir kural mı var? Bu iki oyuncunun sadece savunma yönü ön plana çıkıyor, hücum zenginliği yok, pas becerileri yok, kaliteleri hiç yok!