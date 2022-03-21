Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
12:34
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! "Penaltı kararı..."
Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Kritik karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk bu karşılaşmayı detaylıca değerlendirdi. Galatasaray'ın mağlubiyetindeki hatalar neydi? Arda Kardeşler verdiği penaltı doğru muydu? İşte usta isimlerin gündeme oturacak o yazıları...