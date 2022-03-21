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Haberler Galeri Son dakika: Ahmet Çakar'dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! "Penaltı kararı..."
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 12:34

Son dakika: Ahmet Çakar'dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! "Penaltı kararı..."

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Kritik karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk bu karşılaşmayı detaylıca değerlendirdi. Galatasaray'ın mağlubiyetindeki hatalar neydi? Arda Kardeşler verdiği penaltı doğru muydu? İşte usta isimlerin gündeme oturacak o yazıları...

Son dakika: Ahmet Çakar’dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! Penaltı kararı...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Kritik karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk bu karşılaşmayı detaylıca değerlendirdi. Galatasaray'ın mağlubiyetindeki hatalar neydi? Arda Kardeşler verdiği penaltı doğru muydu? İşte usta isimlerin o yazıları...

Son dakika: Ahmet Çakar’dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! Penaltı kararı...

LEVENT TÜZEMEN - MORUTAN TERCİHİ BİR FACİAYDI

G.Saray'ın yenilgisini Barcelona yorgunluğuna bağlayamayız. Nou Camp'ta mükemmel kompakt oyunla gol yemeyen ve Barça'ya pozisyon bile vermeyen G.Saraylı oyuncuların, 1-0 öne geçtikten sonra kompakt oyun anlayışına dönmemeleri çok büyük hataydı.

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Son dakika: Ahmet Çakar’dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! Penaltı kararı...

Gomis'in attığı gole kadar G.Saray dağınık, kopuk kopuk oynayan, rakibin pas yapmasına izin veren ve ikili mücadeleleri kazanamayan bir takım görüntüsündeydi. Torrent'in yorgun oyuncuları değiştirme konusunda hamle yapmaması büyük hataydı. 5 değişiklik hakkı olmasına rağmen, İspanyol hocanın iki değişikliğe gitmesi, bence sorgulanmalıdır. Özellikle Morutan tercihi tam bir faciaydı.

Son dakika: Ahmet Çakar’dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! Penaltı kararı...

Rumen oyuncu, 0 katkı ile oynarken 10 top kaybı yaptı. G.Saray yönetimine sesleniyorum: "10 milyon Euro verip aldığınız Cicaldau kulübede, Morutan sahada dökülüyor. Bedavaya G.Antep'e gelen Rumen Maxim harikalar yaratıyor. Maxim 1 gol attı iki asist yaptı."

Son dakika: Ahmet Çakar’dan Gaziantep-Galatasaray maçı için bomba sözler! Penaltı kararı...

Verdiğim örnek kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun tam belgesidir. Ayrıca Berkan ve Taylan, 'oyundan alınamazlar' diye bir kural mı var? Bu iki oyuncunun sadece savunma yönü ön plana çıkıyor, hücum zenginliği yok, pas becerileri yok, kaliteleri hiç yok!

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