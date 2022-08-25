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Haberler Galeri Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 21:01

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu...

Son dakika Şampiyonlar Ligi kura çekimi haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapıldı. 26 yıl sonra bir Türk takımının yer almadığı Devler Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da belli oldu. Kura çekiminde 3 dev takım, ölüm grubunda buluştu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gruplar...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu...

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gruplar...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreni öncesinde kulüp yetkilileri, UEFA'nın geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı.

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu...

İSTANBUL'DA EFSANELER GEÇİDİ!

Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar ile Bayern Münih Kulübünde aynı görevi yapan Oliver Kahn, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Inter Kulübü İkinci Başkanı Javier Zanetti, Juventus Kulübü İkinci Başkanı Pavel Nedved, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi gibi isimler katıldı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu...

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla (İspanya), Inter, Milan, Napoli, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Club Brugge (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Viktoria Plzen (Çekya), Celtic (İskoçya), Salzburg (Avusturya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu...

İLK HAFTA MAÇLARI 6-7 EYLÜL'DE

Devler Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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