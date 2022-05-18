Giriş Tarihi: 18.05.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
07:56
Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: "İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız" | "Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”
Son dakika haberleri: Şampiyon Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Şampiyonluğa giden süreci ve Trabzonspor'un hedeflerini açıklayan Ahmet Ağaoğlu, "Geçen sene biz takımda her şeyi tamamladığımızda ligde daha hocası, transfer listesi belli olmayan kulüpler vardı. Bu başarı çok ciddi bir hazırlık aşaması ve çalışmanın sonucu."dedi. Ayrıca Ağaoğlu, "Berat Albayrak'ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı" diyerek yapılan çalışmadan bahsetti. İşte o özel açıklamalar...