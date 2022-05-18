Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: "İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız" | "Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”

"AHMET AĞAOĞLU BU ŞAMPİYONLUK DUVARINDA SADECE BİR TUĞLADIR"

"Ahmet Ağaoğlu bu şampiyonluk duvarında sadece bir tuğladır. O tuğlaları üst üste koyarak geldik biz. Transferden sorumlu isimler Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dır, doğru ama bu sadece bize düşen görev. Biz bir bütün olarak hareket ettik."