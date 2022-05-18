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Haberler Galeri Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: "İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız" | "Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”
Giriş Tarihi: 18.05.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 07:56

Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: "İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız" | "Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”

Son dakika haberleri: Şampiyon Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Şampiyonluğa giden süreci ve Trabzonspor'un hedeflerini açıklayan Ahmet Ağaoğlu, "Geçen sene biz takımda her şeyi tamamladığımızda ligde daha hocası, transfer listesi belli olmayan kulüpler vardı. Bu başarı çok ciddi bir hazırlık aşaması ve çalışmanın sonucu."dedi. Ayrıca Ağaoğlu, "Berat Albayrak'ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı" diyerek yapılan çalışmadan bahsetti. İşte o özel açıklamalar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız | Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyon başkan sıfatıyla ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Bizi İstanbul'daki ofisinde ağırlayan Ağaoğlu, zafere giden yolda yaptıklarını ve gelecek dönem planlarını anlattı. Sohbet sırasında zaman zaman gözleri dolan, zaman zaman da gülümseyen Başkan, bundan sonra işlerinin daha da zor olacağını belirterek sorularımıza şu yanıtları verdi…

Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız | Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”

Antalyaspor maçında son düdük çalıp şampiyon olduğunuz ilan edildiği anda neler hissettiniz?

Son düdük çaldığında taraftarlarımız adına çok mutlu oldum. Onların yaşadığı sevinci görünce 'Birinci bölümü tamamladık' dedim. O anda; camianın beklentisinin gerçekleştiğini, bir anlamda onlara karşı sadece şampiyonlukla sınırlı olan yükün omuzlarımızdan kalktığını ve yeni sorumlulukların omuzlarımıza yüklendiğini hissettim."

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Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız | Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”

"Sevinirken akabinde ödenecek olan şampiyonluk primleri, olası transferlerin kulübe maliyetleri, dünya çok ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyken hedeflerin zorlaştığını düşündüm. Belki bir gün ben de tüm taraftarlarımız gibi bu şampiyonluğun mutluluğunu ve coşkusunu yaşarım."

Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız | Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”

"DEVLER LİGİ BİR YILLIK MALİYETİMİZİ KARŞILAR"

Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok beklenti içerisine girmemiz doğru değil ama bizim orada olmamız lazım. Katıldığımız takdirde alacağımız para, bizim bir yıllık maliyetimizi karşılıyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne önce kalabilmek ve gidebildiğimiz en uç noktaya kadar gidebilmek.

Son dakika: Ahmet Ağaoğlu açıkladı: İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız | Berat Albayrak’ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı”

"AHMET AĞAOĞLU BU ŞAMPİYONLUK DUVARINDA SADECE BİR TUĞLADIR"

"Ahmet Ağaoğlu bu şampiyonluk duvarında sadece bir tuğladır. O tuğlaları üst üste koyarak geldik biz. Transferden sorumlu isimler Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dır, doğru ama bu sadece bize düşen görev. Biz bir bütün olarak hareket ettik."

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