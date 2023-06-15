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Haberler Galeri Son dakika! Şenol Güneş'in yeni dinamosu geliyor! Yıldız futbolcu imzayı atıyor...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:23

Son dakika! Şenol Güneş'in yeni dinamosu geliyor! Yıldız futbolcu imzayı atıyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında fırtınalar estiren Beşiktaş ligi üçüncü sırada tamamladı. Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Kartal'dan transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Şenol Güneş'in özellikle de orta alana istediği transferde sona geliniyor. Beşiktaş, Avrupa devinden yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika! Şenol Güneş’in yeni dinamosu geliyor! Yıldız futbolcu imzayı atıyor...

Valerien Ismael sonrası göreve gelen ve takımın performansını yükselten Şenol Güneş, sezonu ikinci bitirme şansı elde etse de son maçta Konyaspor ile berabere kalarak ligi üçüncü tamamladı.

Son dakika! Şenol Güneş’in yeni dinamosu geliyor! Yıldız futbolcu imzayı atıyor...

Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Şenol Güneş ve yönetim düğmeye bastı.

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Son dakika! Şenol Güneş’in yeni dinamosu geliyor! Yıldız futbolcu imzayı atıyor...

Takımda istenmeye oyuncular gitmeye başlarken, yeni gelecek isimlerin de kimlerin olacağı merak ediliyor. Şenol Güneş, istediği bölgeye ise yıldız oyuncu adayını da buldu.

Son dakika! Şenol Güneş’in yeni dinamosu geliyor! Yıldız futbolcu imzayı atıyor...

JOSEF'İN BÖLGESİNE YENİ DİNAMO GELECEK

Beşiktaş, ara transfer döneminde Çin'in yolunu tutan Josef de Souza'nın yerine yaz transfer döneminde net bir 6 numara takviyesi yapacak. Bu mevki için özellikle fiziksel becerileriyle de ön plana çıkan bir isim bakılıyor.

Son dakika! Şenol Güneş’in yeni dinamosu geliyor! Yıldız futbolcu imzayı atıyor...

KARTAL AVRUPA DEVİNDEN YILDIZ OYUNCUYU ALMAK İSTİYOR

Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia adaylar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Siyah-beyazlılar, transferini düşündüğü 30 yaşındaki futbolcu için mali şartları aşağı çekmek için girişimlerine başladı ve Atletico Madrid kulübü ile temasa geçti.

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