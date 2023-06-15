Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
11:23
Son dakika! Şenol Güneş'in yeni dinamosu geliyor! Yıldız futbolcu imzayı atıyor...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında fırtınalar estiren Beşiktaş ligi üçüncü sırada tamamladı. Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Kartal'dan transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Şenol Güneş'in özellikle de orta alana istediği transferde sona geliniyor. Beşiktaş, Avrupa devinden yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...