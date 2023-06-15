JOSEF'İN BÖLGESİNE YENİ DİNAMO GELECEK

Beşiktaş, ara transfer döneminde Çin'in yolunu tutan Josef de Souza'nın yerine yaz transfer döneminde net bir 6 numara takviyesi yapacak. Bu mevki için özellikle fiziksel becerileriyle de ön plana çıkan bir isim bakılıyor.