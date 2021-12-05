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Haberler Galeri Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı
Giriş Tarihi: 05.12.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:25

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş'ta kriz devam ediyor. Son 6 lig maçında 5 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta gözler yeniden Sergen Yalçın'a çevrildi. Kasımpaşa maçında yaşanan puan kaybının ardından galibiyet hasretini devam ettiren Beşiktaş'ta krizden çıkış için çözüm bulunamadı. İstifasını isteyen fakat yönetimin kararı sonrası takımın başında kalmaya devam eden Sergen Yalçın'ın 2013'te sarf ettiği sözler gündeme geldi. SABAH Spor yazarları, Sergen Yalçın'ın istifa etmesi üzerine çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı

Geçen seneyi çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta kriz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 5 maçını da kaybeden ve ligde de son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta gözler yeniden Sergen Yalçın'a çevrildi. Giresunspor maçı sonrası istifa açıklamalarında bulunan Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı toplantının ardından takımın başında kalmaya devam etti.

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı

Beşiktaş'taki krizin sebepleri neler? Sergen Yalçın, yeniden istifa kararıyla karşı karşıya kalır mı? SABAH Spor'un usta kalemleri, Murat Özbostan, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan, Sergen Yalçın için çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte Sergen Yalçın'ın 2013'te sarf ettiği sözler...

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Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı

Soru: Beşiktaş, bir türlü toparlanamıyor. Sergen Yalçın'la devam edilmesi bir hata mıydı?

MURAT ÖZBOSTAN: TOP ÇEVİRMENİN BEDELİ AĞIR OLUYOR

Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şeyin bir kan değişimi olduğunu daha önceki yazılarımda ifade etmiştim. Fakat Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'a inancını yineledi ve arkasında durdu..

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı

"BAKIN HEP DESTEK VERDİM"

Aslında Sayın Başkan, akıllı bir yol tercih etti: 1-Taraftarın da desteğini çektiği hocasına kol kanat gerdi ve camiaya, "Ben hocamı, efsanemizi harcatmam. Bakın hep destek verdim" dedi.

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı

2- Başkan, "Artık benim yapabileceğim bir şey yok" diyerek Sergen Yalçın'a tamamen topu attı. Bundan sonra ne olur? Artık her şey Sergen Yalçın'ın elinde. Fenerbahçe maçına kadar 1-2 galibiyet alıp derbiyi kazanırsa devam eder, yok aksi olursa istifa eder.

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