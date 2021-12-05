Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı

2- Başkan, "Artık benim yapabileceğim bir şey yok" diyerek Sergen Yalçın'a tamamen topu attı. Bundan sonra ne olur? Artık her şey Sergen Yalçın'ın elinde. Fenerbahçe maçına kadar 1-2 galibiyet alıp derbiyi kazanırsa devam eder, yok aksi olursa istifa eder.