Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı yorum! 2013 yılındaki o sözlerini hatırlattı

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş'ta kriz devam ediyor. Son 6 lig maçında 5 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta gözler yeniden Sergen Yalçın'a çevrildi. Kasımpaşa maçında yaşanan puan kaybının ardından galibiyet hasretini devam ettiren Beşiktaş'ta krizden çıkış için çözüm bulunamadı. İstifasını isteyen fakat yönetimin kararı sonrası takımın başında kalmaya devam eden Sergen Yalçın'ın 2013'te sarf ettiği sözler gündeme geldi. SABAH Spor yazarları, Sergen Yalçın'ın istifa etmesi üzerine çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...