Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! "Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de ilk yarı sona erdi… Geçen sezonun çifte kupa şampiyonu Beşiktaş, dün zorlu Konyaspor deplasmanında 90. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve ilk yarıyı yenilgiyle kapattı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta sıfır çeken ve ilk yarıyı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Sergen Yalçın'ın istifası sonrası ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş için SABAH spor yazarları çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Murat Özbostan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan Beşiktaş için flaş sözler kaleme aldı.