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Haberler Galeri Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! "Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu"
Giriş Tarihi: 28.12.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 07:40

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! "Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de ilk yarı sona erdi… Geçen sezonun çifte kupa şampiyonu Beşiktaş, dün zorlu Konyaspor deplasmanında 90. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve ilk yarıyı yenilgiyle kapattı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta sıfır çeken ve ilk yarıyı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Sergen Yalçın'ın istifası sonrası ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş için SABAH spor yazarları çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Murat Özbostan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan Beşiktaş için flaş sözler kaleme aldı.

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Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu

Süper Lig'de ilk yarıyı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş, dün ligin formda 2. sıradaki takımı olan Konyaspor'a son dakikalarda yediği golle 1-0 boyun eğdi. Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk yarıyı 7. sırada tamamladı ve geçen sezonki performansını mumla aradı.

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu

SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan maçın ardından iki takım için de çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Murat Özbostan, Sergen Yalçın hakkında çarpıcı ifadeler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu

MURAT ÖZBOSTAN: ATTIKLARI GOL TESADÜF DEĞİLİD

Önce Konyaspor... 94 dakika oyundan hiç kopmadılar. İstediler, hem de son ana kadar çok istediler... Attıkları gol tesadüf değildi. Gol geliyordu ve geldi... Teknik direktör İlhan Palut bu başarılı hikâyenin kahramanı elbette… Fizik olarak, taktik olarak, oyuncu ekibi olarak iyi bir takım yapmış.

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu

"TEK KELİMEYLE ALKIŞLANIR..."

Motivasyon var, enerji var, her şey var... Bu başarı tesadüf değil… Fenerbahçe'yi yendiler, Trabzonspor'la berabere kaldılar. Galatasaray'a yenildiler ama futbol olarak çok daha iyi oynamışlardı. Geçen yıl küme düşmemeye oynayan bir takımın bugün ligin ikinci sırasında yer alması ve Trabzonspor'un ensesinde olması tek kelimeyle alkışlanır. Bravo…

Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu

"BEŞİKTAŞ KARAR VERMELİ"

Ve Beşiktaş... Şampiyon bir takım zirvenin 18 puan gerisine düştü. Artık ikincilik bile zor… Beşiktaş yönetimi bir karar vermeli. Teknik direktör konusunda... Her maça kalacak mı, gidecek mi diye bir teknik adam çıkmamalı.

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