Son dakika: Sergen Yalçın için çarpıcı sözler! "Yarattığı tahribat takımın genlerini bozdu"

"TEK KELİMEYLE ALKIŞLANIR..."

Motivasyon var, enerji var, her şey var... Bu başarı tesadüf değil… Fenerbahçe'yi yendiler, Trabzonspor'la berabere kaldılar. Galatasaray'a yenildiler ama futbol olarak çok daha iyi oynamışlardı. Geçen yıl küme düşmemeye oynayan bir takımın bugün ligin ikinci sırasında yer alması ve Trabzonspor'un ensesinde olması tek kelimeyle alkışlanır. Bravo…