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Haberler Galeri Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 15:51

Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...

Son dakika haberleri: Futbol kariyerini Barcelona'da sonlandıran eski İspanyol oyuncu Gerard Pique, Shakira ile uzun yıllar boyunca devam eden ilişkisini sona erdirmişti. Shakira'yı Clara Chia Marti ile aldattığı yönündeki haberlerden sonra gündemden düşmeyen Pique, eski sevgilisi ile Miami'de birbirine girdi. Yaşanan kavga olayından sonra Pique'nin, Shakira'nın kardeşi Tonino Meberak'tan dayak yediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...

Barcelona'da futbol kariyerini sonlandıran İspanyol oyuncu Gerard Pique, geçtiğimiz aylarda uzun yıllar boyunca ilişkisi devam Shakira ile yollarını ayırmıştı.

Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...

Shakira'yı aldıttığı yönündeki haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte eleştirilerin hedefi haline gelen Gerard Pique, gündemden düşmüyor.

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Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...

Ayrılıklarının ardından zehir zemberek açıklamalar yapan Shakira, "Şimdi paradoksal bir biçimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kendime güveniyorum ve bana bağlı iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor." demişti.

Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...

Ayrılık sonrası bir röportaj veren Shakira, yaşadığı bu aldatılma ve ayrılık, hayata karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini sağladığını ifade etti. Shakira "Bir kadın hayatta bu tür bir savaşla yüzleşmek zorunda kaldığında daha güçlü çıkıyor." dedi.

Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...

İSPANYOLCA ŞARKISINDA PİQUE VE SEVGİLİSİNE GÖNDERME YAPTI

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ocak ayında ise İspanyolca olarak yaptığı yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliğine gitmişti. Ünlü şarkıcı, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye (23) yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.

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