Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...

Ayrılıklarının ardından zehir zemberek açıklamalar yapan Shakira, "Şimdi paradoksal bir biçimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kendime güveniyorum ve bana bağlı iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor." demişti.