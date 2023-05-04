Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:51
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
15:51
Son dakika: Shakira ve Pique arasında büyük kavga! Kardeşinden dayak yedi...
Son dakika haberleri: Futbol kariyerini Barcelona'da sonlandıran eski İspanyol oyuncu Gerard Pique, Shakira ile uzun yıllar boyunca devam eden ilişkisini sona erdirmişti. Shakira'yı Clara Chia Marti ile aldattığı yönündeki haberlerden sonra gündemden düşmeyen Pique, eski sevgilisi ile Miami'de birbirine girdi. Yaşanan kavga olayından sonra Pique'nin, Shakira'nın kardeşi Tonino Meberak'tan dayak yediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...